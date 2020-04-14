華航送物資被誤認大陸送的　綠委：現在是改名最好時刻





▲王美惠。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

台灣援助國外千萬片口罩，近日陸續由華航貨機送至歐美，但華航的「China Airlines」字樣，引發外界批評被認為是中國的航空公司。行政院長蘇貞昌14日受訪時強調，政府會一步步來做。民進黨立委王美惠質詢蘇貞昌時也呼籲，盡快改名。

王美惠一開始大讚蘇貞昌防疫做得很好，讓台灣人民生活的安全當中，「院長辛苦了囉！因為我感覺有蘇院長的帶領，我相信台灣的日子會更好」。

接著，王美惠進入正題，談論華航正名問題，她表示，蔡英文度量很大，無論他國怎樣打壓，台灣都願意提供幫忙，當華航載著口罩前往歐美國家時，但華航上的「China Airlines」字樣，被大家誤認「中國的送的」。

蘇貞昌表示，蔡英文總統領導國家，這一次大家都看到世界非常讚譽有加，台灣跟中國其實不一樣，台灣防疫被認為是做得最好的國家，所以台灣送資源，上面有台灣的國旗，有TAIWAN CAN HELP，結果上面飛機寫China，被人誤會。

蘇貞昌指出，現在已經要求華航，送東西旁邊有國旗，有TAIWAN CAN HELP，「不要湊熱鬧」，不要在旁邊掛一個「CHINA AIRLINE」，昨天已經有交代華航，董事長已經馬上交代，飛機看要怎麼，CHINA不要這麼大，TAIWAN的名字會出來，現在的外館都寫「REPUBLIC OF CHINA」，但旁邊有個括號，寫個台灣，台灣寫得很大。

王美惠提到，台灣很有名，是好的名聲，不是像中國那種害人的名聲，所以是改名最好的時刻，飛機裡面又用台灣的標章，還會被誤會嗎？

蘇貞昌表示，華航在世界飛，涉及到很多複雜問題。王美惠則說，像長榮還漆上KITTY貓很可愛，所以華航改名沒問題，但重點是要讓國際知道不要認為，台灣是中國的台灣，所以這點很重要，要趕快處理。