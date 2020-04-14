用床單包住ICU護士女兒！她給予最溫暖擁抱打氣「那一秒即永遠」

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實習記者施怡妏／綜合報導

新冠病毒肆虐全球，許多醫護人員犧牲與家人相處的時間，堅守在醫院的第一線。俄亥俄州一名母親，在面對身為抗疫前線醫護人員的女兒，心中有許多的擔憂卻無所適從，這時她突發奇想的將床單蓋在女兒身上，然後給予一個大大的擁抱。

根據CNN報導，凱西‧柯爾（Kelsey Kerr）是俄州基督醫院（Christ Hospital）加護病房的護士，雖然她目前沒有接觸過任何確診的病患，但在疫情爆發的敏感時期，心中難免會感到害怕不安。她的母親雪洛‧諾頓（Cheryl Norton）擔心女兒的身體健康，想要給予鼓勵打氣，但卻不知道怎麼做，於是突發奇想，拿乾淨的床單蓋住女兒，張開雙手給予最溫暖的擁抱。

▲擔憂在一線抗疫的女兒，母親用床單蓋住女兒緊緊擁抱著她。（圖／翻攝自Facebook／Virginia Cha 10News）

諾頓表示，「有那麼一秒鐘，我覺得時間仿佛停止轉動，只剩下我跟女兒，那一瞬間我感覺到她是安全的，我希望那一刻就變成永遠。」為了防止疫情擴大，醫院限制訪客進入，柯爾會定期回家探望母親，母親每次都會提供禱告用的披肩讓她帶回醫院，送給與病魔對抗的患者，藉此給予他們勇氣。

雖然柯爾沒有接觸到確診病患，但是為了以防萬一，她無時無刻都戴著口罩，也害怕病毒會傳染給家人。諾爾表示，看著自己的女兒，但卻不能撫摸她或是擁抱她，實在太痛苦了。於是就在柯爾準備告別時，母親順手拿起一條被單蓋住女兒，緊緊的將她擁入懷中。

柯爾表示，「疫情爆發的這段時間，雖然我和母親的家只有15分鐘的路程，但感覺我和母親的距離變得非常遙遠，很難適應她不在我身邊的日子，連擁抱都不能給她，本來是一件稀鬆平常的事情卻變得很困難；但母親還是克服這些障礙，給我一個擁抱，我們都很需要那一瞬間的溫暖。」