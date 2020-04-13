《讀賣新聞》刊「中共是疫情擴散的人禍」　趙立堅已提嚴正交涉：罔顧事實

▲新冠肺炎疫情嚴峻。（圖／達志影像／美聯社）



記者邱茀濱／綜合報導

日本《讀賣新聞》昨日刊發評論稱，中國政府和中共體制是造成新冠肺炎疫情擴散全球的「人禍」。對此，中國外交部發言人趙立堅今（13）日強調，文章罔顧事實，中方完全不能接受有關汙衊和抹黑，並已向該報社相關負責人提出嚴正交涉。

日本《讀賣新聞》駐中國總局長竹內誠一郎以「『不能道歉的黨』的作繭自縛」為題，指出中國這次處理疫情，讓他清楚看到中共體制「不道歉」的體質。

趙立堅在例行記者會上被問及此事，指出有關文章惡意攻擊中國政府和中國共產黨，充斥著對中國的無知、偏見和傲慢，是對國際社會包括日本民眾對華認知的嚴重誤導，完全違背了新聞職業規範、道德和基本良知，「中方完全不能接受有關汙衊和抹黑，已向該報社相關負責人提出嚴正交涉。」

他提到，中國為抗擊疫情付出巨大犧牲，有關措施得到全體中國人民的衷心支持和擁護，取得階段性重要成果，為其他國家抗擊疫情爭取了時間、積累了經驗，所以「這既是無可辯駁的客觀事實，也是廣大國際社會的共識，是任何人都無法否定的」。

「疫情是人類面臨的共同挑戰，越是此時，越是需要合作，而不是攻訐。」趙立堅強調，「我們嚴肅敦促日本有關方面立即糾正錯誤，切實承擔起應有的社會責任，為促進中日抗疫合作和兩國關係改善發展發揮建設性作用。」

▲趙立堅。（圖／路透社）



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