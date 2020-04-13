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緊急改口！住美30年女返台確診「用台灣健保」　指揮中心2.5hrs話鋒轉了

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▲中央流行疫情指揮中心記者會，發言人莊人祥。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲指揮中心晚間又改口案393沒有健保身份。（圖／ETtoday攝影中心攝）

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（13）日公佈5例境外移入新冠肺炎確診個案，其中有1例是爭議不斷的案384太太（案393），由於先生案384已經確診，案393在3/29就出現症狀，最後仍搭機返台，引發網友撻伐。指揮中心18時許表示，案393有健保身份，但晚間20:30又改口「醫院來電更正案393並無健保身份」。

根據指揮中心的資料顯示，案393在1990年就赴美，外界除了質疑有症狀還搭飛機之外，赴美時間一曝光，也讓網友批評30年都沒回台灣，一感染就急著返台。對此，指揮中心莊人祥表示，根據調查，該個案最後一次赴美時間為2017年09月11日，和先生一樣。

請繼續往下閱讀...

而針對個案通報爭議，指揮中心今在記者會也還原通報過程。莊人祥說，4/10晚上個案家屬就有主動通知該名家人要在4/10回台，因此指揮中心4/11跟航空公司做註記，「註記時才知道她晚上就要回來」，個案抵達機場也依照流程直接送醫。

另外，關於接觸史和是否被先生感染？莊人祥則說，根據案393疫調才知道，兩人在紐約從2月底就沒有碰面，但是兩人分別都有跟工作職場上確診者接觸過，因此並不是大家所認為的和先生案384接觸感染。而在夫妻是否有健保身份方面，指揮中心下午表示案393有健保身分，晚間又改口案393並沒有健保身份，而案384則沒有進一步詢問，讓外界霧煞煞。

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