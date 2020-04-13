最有機會的藥！「瑞德西韋」擴大實驗　藥廠曝：台灣10確診者投藥

▲台灣目前有10名確診患者使用瑞德西韋藥物治療。（圖／pixabay）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎疫情相當嚴重，藥物「瑞德西韋」被外界寄予厚望，目前台灣處於臨床試驗的第三階段，接下來可能會擴大臨床實驗，目前共有10名台灣人使用該款藥物治療中。

美國《新英格蘭醫學雜誌》報導顯示，使用瑞德西韋的53名新冠肺炎患者中，有68％的重症患者使用過後會有改善、57％曾裝上呼吸器的患者拔管，使用呼吸器的重症患者中，有18％的患者死亡，整體重症死亡率約13％。

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指揮中心召集人張上淳表示，這項研究是以恩慈療法的方式，給美國、歐洲患者使用，效果的確不錯，死亡率、重症率大幅減低，瑞德西韋可能是新冠肺炎出現至今，最有可能具有療效的藥物，台灣正在積極爭取中，目前國內有不少人先後使用，包含使用呼吸器的病人，其中1人順利脫離呼吸器。

▲台灣目前有10人使用瑞德西韋治療中。（示意圖／ETtoday記者攝）



此外，根據《中央社》報導，吉立亞醫藥有限公司台灣分公司醫學總監林楓閔13日指出，從數據分析來看，將瑞德西韋投用在進行侵入性呼吸治療的重症患者身上，總體死亡率大幅降低，代表瑞德西韋對於重症的療效可能可以期待。

不過，他也說，目前沒有對照組可以參照，研究數據可能有所侷限，第三階段的臨床試驗已經在進行中，接下來可能擴大臨床試驗，台灣目前有10人收錄計畫，正在使用瑞德西韋進行治療。

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