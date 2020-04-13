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地方創生台東隊計畫起跑　單筆最高獎金40萬元

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▲ 地方創生台東隊計畫起跑，單筆最高獎金40萬元 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 地方創生台東隊計畫起跑，單筆最高獎金40萬元 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣一站式產業輔導辦公室109年度新注入「地方創生」項目，尋找最能代表台東文化或人文風情的業者們，並藉提案徵選補助活動計畫，協助事業活化創新並延續的精神，提案總獎金200萬元，單筆獎金最高40萬元，台東縣政府期透過創生團隊分享實戰經驗，擴大視野及創生團隊交流激盪想法與創意。

台東縣府財經處表示，因應新型冠狀病毒肺炎疫情影響，為使產業提升活化不中斷，109年「創建地方創生台東隊」提案徵選補助活動說明會，13日下午在台東原創基地TTMaker辦理，同時於官方臉書《台東縣一站式產業輔導辦公室》線上直播，並邀請行政院青年諮詢委員會彭仁鴻委員，分享成功案例外，亦邀請台東成功案例之業者粨發粨粽阿粨專賣店，代表性的成功案例分享，現場參與超過50人，並透過線上直播與業者進行雙向溝通，吸引超過百人線上觀看。

錯過直播的產業先進們也不用擔心！直播影片及相關計畫資訊將上傳至官方臉書【台東縣一站式產業輔導辦公室】，歡迎各位線上觀看，隨時掌握最新資訊，一同參與產業裡的大小事! 本活動採取網路報名，提案總獎金200萬元，即日起報名至20日截止，報名及活動詳情請上台東地方創生入口網http://www.tt-placemaking.com.tw/index.html。

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