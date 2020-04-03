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澳門大學生可領1.2萬元補助　居民提前領3.7萬元紓困

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▲新冠肺炎,澳門。（圖／路透）

▲澳門為當地在學大學生發放3300澳門幣的學習用品津貼。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

澳門特區行政會今（3日）完成討論《二零一九∕二零二零學年大專學生學習用品津貼》行政法規。據此，澳門將為當地在學大學生發放3300澳門幣（約1.2萬元新台幣）的學習用品津貼。此前，澳門特區政府為因應疫情對經濟民生造成影響，宣布從4月1日起，分批向永久性居民及非永久性居民，派發1萬元及6000元澳門幣（約3.7萬及2.2萬元新台幣）。

▲新冠肺炎,澳門。（圖／路透）

▲澳門發放津貼，為在學大學生創造更好就學條件。（圖／路透）

《新華網》報導，澳門特區政府行政會表示，為創造更好的就學條件，減輕學生購買書籍、參考資料和各類學習用品的經濟負擔，制訂了《二零一九∕二零二零學年大專學生學習用品津貼》行政法規。

法規規定，凡持有澳門特區居民身份證，並於2019/2020學年在澳門或外地修讀獲認可的高等教育機構所開辦的頒授學位或學習期不少於兩學年的高等教育課程的學生，均可獲發3300澳門幣學習用品津貼。

▲新冠肺炎,澳門。（圖／路透）

▲澳門提前發放年度現金分享計劃紓困。（圖／路透）

另外，根據澳門特區政府《2020年財政年度預算》有關現金分享計劃的安排，本年度現金分享共涉及澳門特區永久性居民約68萬人，非永久性居民約4.8萬人，預算總開支約為71億元。基於新冠肺炎疫情對澳門經濟民生所造成的影響，特區政府也決定將以往一般於7月開始發放的現金分享款項，提前至4月起發放。

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