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2020桃園設計獎報名開始　歡迎全台創意青年角逐金獎

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▲2020桃園設計獎報名開始

▲桃園設計獎期望促成更多設計人才在桃園交流。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2020桃園設計獎」以《Look into the Future》為題，尋找「革新舊有觀念」或是「大破大立的全新設計」。市府青年局指出，本次設計獎共分為「視覺與商業設計」、「數位與多媒體設計」及「產品與工業設計」三大組別，開放桃園限定的「桃園高中設計之星組」，向全臺15歲至30歲的年輕設計師們發出邀請，爭取桃園設計金獎與最高獎金8萬元。

▲2020桃園設計獎報名開始

▲桃園設計獎報名開始。（圖／青年局提供

青年局說，桃園設計獎是「桃園設計發展計晝」的一部份，期望促成更多設計人才在桃園交流，除藉由獎賽發掘在地主題和設計風格，更重視設計計畫的紮根與延續性。桃園設計獎報名自即日起迄6月30(二)中午12時截止，歡迎充滿才華與創意的設計青年，在桃園找到專屬的舞台！

市府青年事務局自2019年起，持續關注桃園大專設計學系與設計青年的職涯發展，並與在地9校25個設計相關科系簽訂合作意向書，建立交流密切的設計學群聯盟，同年首度舉辦「桃園設計獎」即獲得來自全臺356件作品投稿。

去年在商設組榮獲銀獎的陳泳勝，十分肯定桃園設計獎賽事的總體性思考，也鼓勵其他年輕設計師，一同來桃園開拓新的藍海。青年局表示，「2020桃園設計獎」不僅優化賽制，更將連結「2020桃園文創博覽會」進行展出，讓參與者有更多曝光機會、連結無限可能。

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