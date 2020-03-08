溪口鄉地方創生「溪計畫」　竹編、復古穿著認識在地文化

▲溪口鄉地方創生計畫。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府綜合規劃處3月7、8日，在溪口鄉老街舉辦社區規劃師成果展，此次展覽由多位知名藝術家、作家、攝影師與在地聯手共創，以溪口最在地的元素、特質與故事，帶我們穿梭5、60年代與現今的溪口；並且邀請大家穿上「復古衣裝」，一起拍攝駐足溪口的絕美紀念。現場更是集結溪口農世代、童玩大亨、工藝生活、溪美食等四大類型，共有將近30個攤位共同參與；也有童玩、無人機等互動式體驗及趣味競賽等豐富活動。

▲「鳥仔領路」 「溪計畫」，大小朋友一起踩街小遊行。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣長翁章梁、溪口鄉長孫維聰、議員劉雅文等人，與溪口國小學生、天赦竹編發展協會，以及復古 Dresscode的民眾，一同進行踩街活動，用歌舞來揭開展覽序幕。綜規處表示，「從溪而啟，溪口創生實驗行動」，「溪計畫」就是以溪口為基地，探索如何經由地方組織的串連合作、世代間的對話共創，形成地方主體意識、自行定義創生願景、進而邁向創生的長期實驗行動。

▲當地婦女古早穿著登場。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁說，溪口目前還是存在著許多老店，每一間都代表著在5、60年代的繁華。透過實驗性計畫，讓大家再度穿上復古裝扮，到老街走走、吃美食，感受過去的慢活的溪口老街，從這個活動重新認識溪口。

▲「鳥仔領路」 「溪計畫」展出當地竹編製品。（圖／記者翁伊森翻攝）

綜規處指出，希望支持社區進行不同路徑的實驗性行動，能鼓勵具能量的社區組織在既有的社造基礎上，進行橫向串連、能量升級，走出不同的創生之路。此外，活動場所以戶外空間為主，密切與衛生單位做好防疫措施。

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