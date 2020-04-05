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頻收罰單！車主狂追檢舉達人：跑啊～我陪你跑到天亮　上演「折返追逐戰」

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記者陳韻如／綜合報導

近來檢舉達人盛行，惹得不少民眾相當不滿。新莊一名葉姓男子日前疑似車輛頻頻遭到檢舉，而心有不甘，但就在4日深夜外出時，恰巧遇到這名檢舉達人再度在車輛附近徘徊拍照，氣得他拿起手機錄影，並上前質問對方，雙方因此在大街上演追逐戰，葉男還嗆聲，「我最會跑步了，我陪你跑到天亮」，直到巡邏員警上前安撫，才結束這場鬧劇。

▲▼深夜遇檢舉達人，違規車主大街上狂追怒喊，「我陪你跑到天亮」。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲深夜遇檢舉達人，違規車主大街上狂追怒喊，「我陪你跑到天亮」。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，4日凌晨0時許在外執行巡邏勤務時，在瓊林路附近看見葉男與陳姓檢舉達人不斷在巷弄中追逐，陳男更沿路大喊「救命」等，於是上前關心，且2人情緒相當激動，不斷有口角衝突，所幸經警方安撫，2人才冷靜下來。此外，因2人衝突地點屬於公共場所，葉男行為並不構成強制罪，警方口頭勸導後，2人才悻悻然離開。

這段追逐影片事後被分享到臉書社團《黑色豪門企業》，而透過畫面可以看到，深夜裡陳男穿著粉色雨衣在巷弄中徘徊，而葉男一見到他，便立刻開啟手機錄影，並說道，「住新莊的小心這個檢舉達人」，雙方就此展開追逐戰。

▲▼深夜遇檢舉達人，違規車主大街上狂追怒喊，「我陪你跑到天亮」。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲雙方不斷在大街上狂奔，直到巡邏員警見狀上前關心，才結束這場鬧劇。（圖／記者陳以昇翻攝）

過程中，陳男不斷狂奔，葉男則是追趕在後，接著開口嘲諷，「再跑啊！看誰跑得快，我最喜歡跑步了，我陪你跑到天亮」等，而陳男見對方緊追不捨，則是不斷大喊「救命」，過程中還不慎跌倒，最後出腳狂踢對方。

影片最後，則是見到葉男將陳男攔下，並要求對方將手機內的照片刪除，雙方爭執不下，場面一度緊張，直到警方到場，雙方衝突才沒有擴大，且當下達成和解後各自離去。

這段畫面曝光後，立刻引起網友兩面論戰，有網友認為，「違規在先還自以為正義？笑死人吃罰單剛好」、「違規就乖乖繳罰單啦」、「不要違規就不怕被檢舉啊」但有網友認為，「雖然違規是不對 但是這種行為真的很賤」、「若違規被拍就算了！最無齒就是選三更半夜偷偷拍照的..膽識夠就不要包緊緊的..」、「一天時間那麼長，為什麼就只挑大夜時段拍攝違規行為？」

腦公！你不可以賴帳喔

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