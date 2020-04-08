檢舉達人狂拍！台中男閃機車壓線…收2張「同時間罰單」傻眼　警方回應了

▲台中一名林姓男駕駛收到兩張時間一樣地點相近的罰單，認為審核機制有問題，對此，警方回應了。（圖／林姓男駕駛授權提供）

記者白珈陽、陳羿妏／台中報導

台中一名林姓男子上個月9日上午開車行經台中市區時，為閃避右方機車壓到單線道上的黃線，遭民眾檢舉，然而8日他原本要把罰單繳清，卻發現自己手中的2張罰單竟時間相同、地點相近，直呼「罰單原來可以這樣開？」；對此，警方回應，因為違規地點不同，是可以被連續舉發的。

「怎麼可以這樣」林男提到，柳川東路一段與建國北路交叉路口、南陽街口是他上班必經之路，不過因右方停有機車，出於安全考量，他會閃遠一點，8日早上原本已準備去繳罰單，然而定睛一看，卻發現是同一案件遭開罰2次。

林男質疑，為何警方在出單時沒有一個審核機制，造成同一案件會開兩次單，「若是這樣，警局只請一名警察一直開單就好」，表示希望警方可改善，避免相同情形再次發生。

對此，台中市第三分局健康派出所副所長張泳淋表示，經勘驗檢舉人提供的行車紀錄器畫面，發現林男先是於柳川東路雙黃線左轉，到了南陽街後又被拍到一次，「因違規地點不同，所以可以被連續舉發」，以闖紅燈為例，假設一名駕駛連闖3個紅燈，等同可被開3張罰單；林男因連續2次犯道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款「駕駛人跨越雙黃線行駛」，依法林男最終須繳1800元。



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