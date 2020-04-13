鈕承澤性侵案14日宣判！　律師曝「2大關鍵」：恐難減刑緩刑

▲鈕承澤性侵案14日將宣判，律師陳禾原認為鈕獲減刑及緩刑的機會不大。（圖／資料照／記者孫于珊攝，下同）

記者孫于珊／台北報導

知名導演鈕承澤（豆導）因涉性侵劇組女助理，迄今皆否認犯行，也不願對外多作說明，台北地院歷經1年多的審理，明4月14日上午11時30分將宣判。律師陳禾原認為，由於鈕拒認罪，且被害女子不原諒，可能將成為法官不讓鈕有減刑及緩刑機會的關鍵原因，鈕恐怕要被關至少3年。

中成國際法律事務所律師陳禾原指出，鈕遭起訴法條為《刑法》第221條強制性交罪，刑度為3年以上10年以下有期徒刑，而緩刑前提是判2年以下徒刑，所以基本上不可緩刑。

陳禾原分析，若法官最終判低於3年的刑期，甚至有緩刑，可能是認為鈕可憫恕，判最低度刑3年仍嫌過重而給予減刑，一般常見的情況是坦承犯行、表達悔意、犯罪手段非激烈、取得被害人原諒等。

然而陳禾原認為，如報載內容為真，鈕迄今未坦承犯罪事實，也未取得被害女子原諒，即使鈕有賠償對方，參考一般實務案例，充其量也只能作為認定犯後態度及悔意的量刑參考因子，還不到可以減刑的程度，要爭取減刑及緩刑，恐有相當難度！

2018年11月間，鈕承澤被控性侵電影《跑馬》劇組女助理，趁和對方獨處時強行撲倒，並且脫衣、襲胸，最後指侵逞慾，從女助理的胸口有採驗出鈕的唾液DNA，大腿內側及四肢也有瘀傷，下體更受有新撕裂傷，不過下體沒有驗出鈕的DNA。

雖然鈕對此曾表示，是雙方認知不同，他並無性侵女方犯意，同時強調尊重司法判決，一定會負責到底、絕不逃避。但據了解，鈕於2019年9月間，已悄悄支付「7位數」的百萬級賠償金，力拚減刑及緩刑，甚至無罪的機會，但可惜依舊得不到女子的原諒。

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