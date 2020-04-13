爆料華映向大同借20億內幕　「會計界柯南」巫鑫挨告...結局出爐！

▲巫鑫爆料華映向大同借20億元等一連串內幕，被告妨害名譽，法官還他公道判無罪。（圖／資料照／記者羅志華攝，下同）

記者孫于珊／台北報導

有「會計界柯南」稱號的大同校友會理事長巫鑫，因揭發大同董事會對華映公司（已下市），違法背書20億債權，進而揭開華映透過百慕達公司，投資大陸的內幕，遭大同提告妨害名譽。台北地院審結，判巫鑫無罪。可上訴。

巫鑫於2019年1月間，曾向媒體揭露大同公司自2015年起，違法背書保證給日前已下市、聲請破產並解雇近4500名員工的華映公司，並提供定存單，作為華映向銀行借款的擔保品，但華映重整後，債權銀行就大同所提供的20億元行使職權，等於是大同貸款華映20億元。

但巫鑫質疑，華映提供號稱有百億餘元價值的百慕達公司100%股權做擔保，但百慕達公司最主要的資產，即中國華映科技股份，早在2015年就全數質押給大陸的債權人，給大同擔保的內容，根本沒有大同對外宣稱的「百億價值」。

大同公司在巫鑫質疑後，忽然又於2019年1月14日上傳「補充公告」，指2016、2017年時的背書保證案，有要求華映增加其他擔保品，但大同在2016、2017年時的公告中，根本沒提到這些「增加的擔保品」，另外金管會證期局於2019年2月19日，也因大同公司的背書保證程序不符規定，對大同前董事長林蔚山裁罰24萬元。

大同事後以毀損名譽及信用，於2019年2月1日對巫鑫提告，而巫鑫也不甘示弱，反告大同8名董事誣告，甚至再指出，華映當初向大同借貸20億，所提供擔保的華映百慕達股權，不僅已被大陸司法拍賣、凍結，甚至將於2019年12月24日在大陸「阿里巴巴」及「淘寶網」公開拍賣。

巫鑫痛批，「台灣百年企業的資產，被放在大陸法拍，那誰來保障華映在台債權人的權益呢？董事會不覺得是台灣極大的恥辱嗎？」他也不滿大同公司擁有豐沛的法界資源，卻不去追債反告他，「不為大同公司討回債權，維護公司及股東權益，反企圖以司法恫嚇講實話、揭發事實的人」。

▼巫鑫質疑，華映當初向大同借貸20億，是要透過擔保股份在大陸平台「阿里巴巴」及「淘寶網」等公開拍賣。（圖／資料照／記者羅志華攝）

►親愛的～快來唷～

【更多新聞】

►批市府像土匪！夾娃娃機充滿18禁挨罰 業者怒：「我愛可樂杯」不行嗎？

►影／神鬼女會計出庭！3年A走上億元 双喜電影老闆：她還在演戲

►影／控「為人正直」班鐵翔強吻！ D奶情慾作家香娜：當時我好怕…卻反挨告