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韓粉曝陳凝觀住址嗆「我住妳家附近」挨告罰8千　他上訴：我有病！忘了

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▲▼陳凝觀。（圖／東森新聞）

▲陳凝觀主持政論節目惹怒韓粉，住處被曝還被嗆「我住妳家附近」等語，因此心生畏懼提告恐嚇。（圖／東森新聞）

記者孫于珊／台北報導

一名曹姓男韓粉在youtube上看政論節目「年代向錢看」，但不滿主持人陳凝觀的言論，於是在下方留言暴露其住址，還說「我家就住妳家附近」等語，讓陳凝觀嚇得提告，最後法院依恐嚇罪處曹男8千元罰金，得服勞役8天。但曹男提出上訴，強調自己有精神疾病，並否認犯罪！

台北地方法院19日下午開庭，曹男獨自一人、未請律師出庭答辯。法官認為，原審合併判決超輕了！且陳凝觀也不追究，只希望不要再打擾她的生活，有何上訴理由？曹男主張自己有情緒障礙，發病時寫過的東西會忘記，但並無犯意。

雖然曹男承認確實有留言公布陳的住處並叫網友「可以找她聊聊」，不過他說，「聊聊跟恐嚇有差異」，且留言動機並非讓陳心生恐懼，只是希望陳能客觀發言，以及不要那麼愛告人。甚至舉例，他曾聽到有名小女孩是陳的粉絲，便到其住處等陳要簽名並聊天，「這叫恐嚇？」

曹男還不停跳針說怕遇到陳凝觀被認出會尷尬，儘管法官解釋，曹陳2人並不相識，且曹男留言所用的帳號名字和頭像都是女生等，但曹還是覺得「陳告網友告多了，或多或少會碰到」，鬼打牆邏輯也令法官傻眼。

曹男在2018年7月間，不滿陳凝觀在節目中批評當時高雄市長參選人韓國瑜「特權辦學」，認為陳的言論不客觀中立、心生不滿在下方留言，「陳凝觀全身上下高檔名牌貨，住在台北市的小豪宅，可以找他聊聊天，看看何時主持能中立、別那麼向錢看而沒格調」等語。讓陳凝觀相當害怕，提出告訴。

2019年11月間又再節目下方留言恫稱：「我不會再於網路上寫出你住那棟房子，（原發言我也刪了）但我家就住你家附近，大家經常會碰面」、「彼此在路上會經常不期而遇，你心裡會安生嗎？」等語。因此曹男共吃上2件恐嚇罪嫌，一審各判罰金5000元，合併為8000元罰金。

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