　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

FB咒白冰冰「下去！跟女兒一樣死水裡」　女做完筆錄再PO文：這刻開始我噤聲

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者莊智勝／新北報導

白曉燕案即將屆滿23年，但藝人白冰冰卻在臉書上遭到女網友留言詛咒、恐嚇，白冰冰今（13日）召開記者會，並寫下整整2頁的聲明，痛斥該名女子攻擊字眼惡毒，令人沮喪且心生畏懼，心情大受影響。在白冰冰報案後，警方也立即介入偵辦，並於今上午在基隆住處逮捕該名女網友；稍早該女也在臉書PO文，表示自己已經做完筆錄，「我只是把感覺和想法說出來，看到大家憤怒的反應，我了解了，從這刻開始我噤聲！」

▲▼白冰冰記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲白冰冰13日召開記者會，回想起愛女白曉燕，眼眶一度泛淚。（圖／記者李毓康攝）

該名女網友在白冰冰臉書留言，「下去！跟妳女兒一樣，死在水裡」、「殺死女兒的幫兇！」還與網友在臉書上發生爭吵。白冰冰眼見自己臉書出現惡毒字眼，勾起23年前失去女兒的傷痛，忍無可忍之下於12日晚間8時許委請助理向轄區警分局報案，決定提告恐嚇、毀謗；而該名女網友在得知自己挨告後，還在臉書PO文狂酸，「隨便谷歌一下都有你的惡行惡狀」、「你錢多嘛！每個人都告，在那邊肖想，慢慢等吧」，更稱自己被欺負「你說我不理智、不善良，我也要民事賠償」、「（白冰冰）居然盯上我這小人物，就說你欺負人！」

警方介入調查，發現該名女子家住基隆，並於13日上午上門逮人。女子家人見到警察上門一頭霧水，經說明後才知道女子竟在網路上恐嚇白冰冰，感到相當震驚且抱歉，並承諾會配合警方調查；稍早，該名女子也被警方帶往林口警分局偵訊，釐清犯案動機。

▲▼臉書恐嚇白冰冰！女網友抓到了　基隆住處遭警逮回偵訊。（圖／記者陳以昇攝）

▲在臉書上恐嚇白冰冰的女網友13日上午遭警方帶回偵訊。（圖／記者陳以昇攝）

13日中午，白冰冰也現身召開記者會，寫下整整2頁的聲明，坦言自己無端遭到素不相識的女網友留言攻擊，心情大受影響，「大家都稱讚我是勇敢的女性，但誰知，這『勇敢』二字是多少辛酸、艱困與淚水累積起來的。經過時光的洗滌，好不容易漸漸平靜的心靈，又要被狠狠重擊，倍覺難過，也徒呼奈何！」

在偵訊後，該名女網友也在個人臉書更新近況，「剛做完筆錄，在警局等待孩子們。該說的都說了，我只是把感覺、和自己的想法說出來，最後會是如何？該怎麼辦就怎麼辦！第一次有這麼多網友在我臉書做回應，幾乎都是憤怒的反應，我了解了，從這刻開始，我噤聲！」

▲白冰冰對網友提告。（圖／翻攝自臉書／白冰冰（白雪嬅））

▲▼白冰冰遭恐嚇，女網友做完筆錄了。（圖／翻攝當事人臉書）

▲女網友在臉書上恐嚇白冰冰，偵訊完後再度發文，「我噤聲！」（圖／翻攝臉書）

白曉燕命案是台灣司法史上最重大的刑案之一，1997年4月14日，就讀高中二年級的白曉燕一如往常出門上學，不料卻在林口住家附近遭到兇徒陳進興、高天民、林春生強押上車綁走載往五股租屋處，還將白曉燕以繩索綑綁手腳、並以黃色膠帶纏繞頭部，僅保留鼻孔呼吸。隨後3人再拍下照片、附上一截小指頭寄給白冰冰，向她勒贖1億3000萬台幣。

警方接獲通報後立即成立0414專案小組，並策畫在交付贖款時緝捕歹徒，不料歹徒戒心相當重，數度在付贖前爽約；警方為此展開大規模搜索，並在三重發現陳進興身影，當即展開圍捕，雙方發生槍戰，最終仍讓陳進興脫逃。該年4月25日，白冰冰還召開記者會，聲淚俱下請求各界一起「救救白曉燕」，無奈4月28日時白曉燕的屍體在泰山區中港大排被發現，死亡時間已有8至10天，且從遺體傷勢來看，白曉燕生前曾遭受嚴重的凌虐強暴，讓為人母的白冰冰痛徹心扉。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

ET快訊
口罩販賣機傳災情！健保卡資料遺失　柯文哲自爆：丟了70幾筆
30年沒回過台灣！旅美60多歲婦人有症狀還搭機　12機組員、
快訊／國防大學緊急宣布停課「全校大消毒」！1學員高燒一周未退
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高難度救援！女攀南陽大橋外水管欲跳河　警消鬼門關前拉回

收賄千萬助運1公噸K他命…毒梟偷加500kg！貪警重判12年

誆賣「低於市價」比特幣　富商集資950萬現金+手機定位仍遭騙

孫協志現身北檢　為不動心娛樂提告侵占「該說的都說了」

曾幫南港輪胎小開出面喬債　天道盟太陽會「熹董」勒索富商1600萬

快訊／金芭黎護國舞小姐說話了！慘被全高雄封殺剩3條路　11字親曝現況

23歲妹慘死公車輪下…爸接通知心碎「說要回家吃飯的」！悲喊：她身體都變形了

女主持人陳凝觀節目評論韓國瑜…遭韓粉嗆「我住妳家附近」！提告勝訴

巡邏車淪免費小黃？遇流血婦求助載老公去20分車程牽車　基層警轟：秀過頭！　　

FB咒白冰冰「下去！跟女兒一樣死水裡」　女做完筆錄再PO文：這刻開始我噤聲

嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑

金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

員警路口疏導交通「衰遇三寶左轉」遭車輛從後方撞飛...屁股重摔落地

妳是誰？紅衣女94不戴罩遭勸導 下秒怒嗆台鐵人員：叫站長出來R

扮志村健經典角色迎接老公下班　他淚崩獲暖擁...妻：換我給你歡笑

張韶涵.尤長靖「抖音夯曲」互飆高音　暖給後輩力量：希望找到屬於你的答案

「全台最好吃臭豆腐」開店就排隊　分3油鍋炸！打造外酥內軟口感

高難度救援！女攀南陽大橋外水管欲跳河　警消鬼門關前拉回

收賄千萬助運1公噸K他命…毒梟偷加500kg！貪警重判12年

誆賣「低於市價」比特幣　富商集資950萬現金+手機定位仍遭騙

孫協志現身北檢　為不動心娛樂提告侵占「該說的都說了」

曾幫南港輪胎小開出面喬債　天道盟太陽會「熹董」勒索富商1600萬

快訊／金芭黎護國舞小姐說話了！慘被全高雄封殺剩3條路　11字親曝現況

23歲妹慘死公車輪下…爸接通知心碎「說要回家吃飯的」！悲喊：她身體都變形了

女主持人陳凝觀節目評論韓國瑜…遭韓粉嗆「我住妳家附近」！提告勝訴

巡邏車淪免費小黃？遇流血婦求助載老公去20分車程牽車　基層警轟：秀過頭！　　

FB咒白冰冰「下去！跟女兒一樣死水裡」　女做完筆錄再PO文：這刻開始我噤聲

貓皇額頭黏貼紙「魔性扭動」　下秒變殭屍定格笑翻網：玩壞惹

2020企聯女壘25日台中開打　沒洋將「全本土」閉門應戰

梅嶺賞螢季採「實名制」報名　2時段分流上山、上限500人

網友歪樓無極限！台北2層透天厝加蓋要賣6800元　「只能看、不能住」

張書偉車禍戲「噴飛30公尺」　被Darren抓胸求饒：手下留情！

口罩販賣機健保資料丟了70幾筆　柯文哲自爆還沒連線一「嗶」東西就掉下來

400人不顧禁足令照樣開趴！　4男闖入瘋狂掃射6人慘被射傷

消毒太認真也有事！　大媽肺有毛玻璃狀...醫生嚇歪以為新冠病毒

快訊／抗新冠肺炎3大藥物　台灣已合成瑞德西韋、法匹拉韋

華為公開信：正與英國四大電信合作　無端指控擾亂5G建設

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

社會熱門新聞

快訊／臉書恐嚇白冰冰！女網友抓到了

26歲裝潢商購千萬超跑　才10天自撞起火慘成焦屍

爸媽在家等她吃飯　女兒遭公車輾亡

網友瘋搶夯片「動物森友會」

撞擊瞬間曝！台中女遭公車輾過亡

快訊／劍潭雙門超跑失控！車頭打橫撞山壁

登合歡山拍日出！台中男墜百米斷崖亡

台中公車突暴衝！女子遭輾卡輪下氣絕

前陸戰隊員勒斃7旬嬤　抱屍到暗處狂辱

重機騎士慘被火爆男拖下車：騎那麼慢

藝人秦偉性侵2案定讞　明天南投入監服刑至少6年

看到白色的尿尿　6歲女揭短髮舅惡行

詐團藏墾丁民宿　栽在CDC「國家警訊」

即／金芭黎護國舞小姐說話了！11字親曝現況

更多熱門

相關新聞

遭韓粉嗆「我住妳家附近」！陳凝觀提告勝訴

遭韓粉嗆「我住妳家附近」！陳凝觀提告勝訴

女主持人陳凝觀在政論節目上，評論時任高雄市長參選人韓國瑜，然而一名曹姓男韓粉認為陳凝觀的言論不客觀中立，竟心生不滿，怒在網上暴露陳凝觀住址，還說「我家就住妳家附近」等語，讓陳凝觀嚇得提告，台北地院依恐嚇罪判曹男8千元罰金，得服勞役8天，曹男不服提上訴，強調自己有精神疾病，但法官不採信，將他上訴駁回。

白冰冰「稱有精神病史就沒規範」遭撕喪女傷疤

白冰冰「稱有精神病史就沒規範」遭撕喪女傷疤

白冰冰淚崩「網友挑起孩子撈起那刻記憶」暴瘦5公斤

白冰冰淚崩「網友挑起孩子撈起那刻記憶」暴瘦5公斤

白冰冰發2頁聲明痛批女網友「請她別亂了！」

白冰冰發2頁聲明痛批女網友「請她別亂了！」

LIVE／白冰冰報警後首出面說明！

LIVE／白冰冰報警後首出面說明！

關鍵字：

白冰冰白曉燕女網友恐嚇

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

何妤玟8年婚全是委屈！　動「縮陰手術」求歡老公

星媒質疑　台灣真的沒攻擊譚德塞

全昭旻《RM》臉蒼白送醫　網心疼：撐很久了

丫頭真的要結婚了！男友驚喜求婚：願意嫁給我嗎？

何妤玟宣布和老公離婚！　8年婚姻告終

鼻塞確診　醫列兩點不同分辨過敏

林俊傑借助理開百萬愛車「輪胎框直刮人行道」

何妤玟「我們也是單純的女人」看破8年婚發文藏心聲

快訊／臉書恐嚇白冰冰！女網友抓到了

採購中國口罩不合標準　芬蘭官員下台

男友嫌不是處女！女大生以死謝罪慘死

何妤玟為小開老公整夜憋尿：我好卑微

新加坡粉專：台灣「劫持」星國口罩

桃園男檢疫亂跑挨罰！就是不繳下場慘

粉絲護航花美男YouTuber　反轉結局超爆笑

更多

最夯影音

更多
嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑

嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑
金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面