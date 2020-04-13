FB咒白冰冰「下去！跟女兒一樣死水裡」　女做完筆錄再PO文：這刻開始我噤聲

<br>

記者莊智勝／新北報導

白曉燕案即將屆滿23年，但藝人白冰冰卻在臉書上遭到女網友留言詛咒、恐嚇，白冰冰今（13日）召開記者會，並寫下整整2頁的聲明，痛斥該名女子攻擊字眼惡毒，令人沮喪且心生畏懼，心情大受影響。在白冰冰報案後，警方也立即介入偵辦，並於今上午在基隆住處逮捕該名女網友；稍早該女也在臉書PO文，表示自己已經做完筆錄，「我只是把感覺和想法說出來，看到大家憤怒的反應，我了解了，從這刻開始我噤聲！」

▲白冰冰13日召開記者會，回想起愛女白曉燕，眼眶一度泛淚。（圖／記者李毓康攝）

該名女網友在白冰冰臉書留言，「下去！跟妳女兒一樣，死在水裡」、「殺死女兒的幫兇！」還與網友在臉書上發生爭吵。白冰冰眼見自己臉書出現惡毒字眼，勾起23年前失去女兒的傷痛，忍無可忍之下於12日晚間8時許委請助理向轄區警分局報案，決定提告恐嚇、毀謗；而該名女網友在得知自己挨告後，還在臉書PO文狂酸，「隨便谷歌一下都有你的惡行惡狀」、「你錢多嘛！每個人都告，在那邊肖想，慢慢等吧」，更稱自己被欺負「你說我不理智、不善良，我也要民事賠償」、「（白冰冰）居然盯上我這小人物，就說你欺負人！」

警方介入調查，發現該名女子家住基隆，並於13日上午上門逮人。女子家人見到警察上門一頭霧水，經說明後才知道女子竟在網路上恐嚇白冰冰，感到相當震驚且抱歉，並承諾會配合警方調查；稍早，該名女子也被警方帶往林口警分局偵訊，釐清犯案動機。

▲在臉書上恐嚇白冰冰的女網友13日上午遭警方帶回偵訊。（圖／記者陳以昇攝）

13日中午，白冰冰也現身召開記者會，寫下整整2頁的聲明，坦言自己無端遭到素不相識的女網友留言攻擊，心情大受影響，「大家都稱讚我是勇敢的女性，但誰知，這『勇敢』二字是多少辛酸、艱困與淚水累積起來的。經過時光的洗滌，好不容易漸漸平靜的心靈，又要被狠狠重擊，倍覺難過，也徒呼奈何！」

在偵訊後，該名女網友也在個人臉書更新近況，「剛做完筆錄，在警局等待孩子們。該說的都說了，我只是把感覺、和自己的想法說出來，最後會是如何？該怎麼辦就怎麼辦！第一次有這麼多網友在我臉書做回應，幾乎都是憤怒的反應，我了解了，從這刻開始，我噤聲！」

▲女網友在臉書上恐嚇白冰冰，偵訊完後再度發文，「我噤聲！」（圖／翻攝臉書）

白曉燕命案是台灣司法史上最重大的刑案之一，1997年4月14日，就讀高中二年級的白曉燕一如往常出門上學，不料卻在林口住家附近遭到兇徒陳進興、高天民、林春生強押上車綁走載往五股租屋處，還將白曉燕以繩索綑綁手腳、並以黃色膠帶纏繞頭部，僅保留鼻孔呼吸。隨後3人再拍下照片、附上一截小指頭寄給白冰冰，向她勒贖1億3000萬台幣。

警方接獲通報後立即成立0414專案小組，並策畫在交付贖款時緝捕歹徒，不料歹徒戒心相當重，數度在付贖前爽約；警方為此展開大規模搜索，並在三重發現陳進興身影，當即展開圍捕，雙方發生槍戰，最終仍讓陳進興脫逃。該年4月25日，白冰冰還召開記者會，聲淚俱下請求各界一起「救救白曉燕」，無奈4月28日時白曉燕的屍體在泰山區中港大排被發現，死亡時間已有8至10天，且從遺體傷勢來看，白曉燕生前曾遭受嚴重的凌虐強暴，讓為人母的白冰冰痛徹心扉。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。