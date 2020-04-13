全球聯署破90萬！　「WHO譚德塞下台」差10萬人達標

▲ 「要求WHO秘書長譚德塞辭職」的請願連署有超過90萬人聯署支持。（圖／翻攝自change.org）

記者蔡儀潔／綜合報導

在新冠肺炎疫情肆虐之際，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）引發不少人不滿。全球最大網路請願平台發起的「要求譚德塞請辭」活動，截至今（13）早已有超過90萬人連署支持，距離目標100萬僅剩不到10萬人次。

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。（圖／路透）

加拿大網友伊普(Osuka Yip)1月31日在Change.org網站，發起「要求WHO秘書長譚德塞辭職」的請願連署，並以英文、韓文、繁體中文、日文、泰文等13種語言呈現。

內容寫著，譚德塞在1月23日時，拒絕將中國武漢肺炎列為「國際公共衛生緊急事件」，但事實上，此冠狀病毒至今並無治癒方式，且之後短短5天內，確診和死亡人數都增加逾10倍，比如確診數從800人陡增到超過1萬人，以及死亡人數超過350人等，這與譚德塞低估肺炎疫情有關，因此「我們強烈認為譚德塞不適合擔任WHO總幹事，呼籲譚德塞立即辭職」。

文內指出，應該政治中立的WHO，譚德塞卻未經任何調查，直接採信中國政府提供的死亡和確診人數，讓許多人感到失望；此外，「台灣的醫療技術比WHO上的部分國家來得進步，WHO不應出於任何政治因素，而將台灣排除在外。」

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