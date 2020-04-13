困4個月終於自由　少婦「一路搭大眾運輸」回家…到達毫無症狀確診了！

▲武漢8日解除新冠肺炎。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

安徽省13日通報，過去一日新增無症狀感染者1例。當地一位28歲的女子去年12月底前往武漢探親，因為疫情滯留在那4個月，日前因為解除封城終於可以返家，購買了9日回家的高鐵票，到達後由專車去集中隔離點，期間無任何症狀。沒想到，12日，她被診斷為無症狀感染者。

2020年4月12日0-24時，安徽省報告無新增本地確診病例，無新增本地疑似病例，無新增境外輸入確診病例。截至4月12日24時，安徽省累計報告本地確診病例990例，累計治癒出院病例984例，累計死亡病例6人，累計報告境外輸入確診病例1例。

2020年4月12日0-24時，安徽省報告新增無症狀感染者1例（武漢返鄉人員），轉為確診0例，解除隔離0例。截至4月12日24時，尚在醫學觀察無症狀感染者4例，其中境外來安徽（返安徽）3例。無症狀感染者及其密切接觸者均已集中隔離醫學觀察。

新增無症狀女感染者是宣城市宣州區人，2019年12月29日與女兒前往武漢探親，今年4月9日乘高鐵返家，到達後由專車轉運至集中醫學觀察點。4月12日，宣城市疾控中心核酸檢測陽性，診斷為無症狀感染者。目前已排查密切接觸者6人，其中省內3人均已隔離，武漢市密接者已發協查函，所乘坐高鐵（動車）相關密切接觸者正在追蹤中。

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