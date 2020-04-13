新加坡媒體點名3台灣官員　網蓋千層樓反擊：原來也被XX了、很有事errr

▲譚德塞讓台灣、大陸、新加坡網友戰火。（合成圖／達志影像、美聯社、翻攝臉書）

政治中心／綜合報導

新加坡媒體刊登一篇「台灣真的沒攻擊譚德塞嗎」報導，內文還點名我方3位官員，讓台灣網友們相當火大，有人直指「台灣網友要小心應對」、「原來新加坡媒體也被滲透了」，另外也有網友以星國總理夫人PO文掀戰的「呃」反諷「新加坡媒體很有事，errrr…」。

新加坡《聯合早報》11日刊登一篇以「台灣真的沒攻擊譚德塞嗎」為題的報導，內容寫到譚德塞8日在記者會發言時，指控台灣網軍對他人身攻擊，同時點名副總統陳建仁、外交部長吳釗燮、總統府發言人黃重諺也一起詆毀他，消息一出立刻引發台灣朝野同仇敵愾，總統蔡英文與台灣外交部表達嚴正抗議，要求譚德塞立即道歉。

該報導質疑，回顧過去這2、3個月，「台灣真的沒有攻擊譚德塞嗎」，台灣許多人認為譚德塞處理疫情上傾向中國，因此譚德塞在維基百科的名字，2月初時一度被改成「我是中國衛生組織總幹事」，甚至WHO也被改成CHO，台灣知名論壇更充斥「黑鬼」、「死尼哥」、「垃圾黑人」等仇恨言論。

對此，我國駐新加坡代表處12日立刻發表聲明回應，全球疫情快速蔓延，死亡人數不斷攀升的此時，「身負全球醫療衛生重責的WHO秘書長譚德塞為何被譴責？被那些人譴責？譚德塞能幫各國充分防疫嗎」，似乎都在這個標題中被模糊、淡化。

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

我國駐新加坡代表處強調，蔡英文在譚德塞指控台灣網友對他人身攻擊後，做出「台灣向來反對任何形式的歧視，台灣長年被排除在國際組織之外，比誰都知道被歧視和孤立是什麼滋味」的回應，更邀請譚德塞親自到台灣，感受台灣人如何努力在遭受歧視和孤立之中，堅持走向世界、貢獻國際社會。

在新加坡聯合早報報導內容露出後，消息傳回國內，台灣網友們也相當地氣氛，留言蓋樓數上千，有網友反擊，「我以為新加坡的人民素質水準很高的，實際上是errrr…」、「譚德賽最好看得懂中文還上台灣網頁」。

另外，也有網友指出，「台灣網友要小心應對」、「不要被譚德賽的伎倆給轉移話題，隱匿疫情才是主角」、「原來新加坡媒體也被滲透了」、「新加坡媒體很有事，errrr…」、「要就要不要就不要，至少我們釋出了善意」、「是在哈囉？全世界都在罵他，為什麼只說台灣？！」

另一方面，對於台灣將捐贈100萬口罩給部分東南亞國家，其中包括新加坡，但新加坡總理夫人何晶不領情，在臉書寫下一句「呃….」，引發網友熱議與批評的聲浪也不斷。儘管何晶事後轉發上百則貼文，將原文洗掉，但所掀起的星中台三邊網友大戰的後續風波仍未熄滅。

有網友留言指出，「主要是檔到他發災難財才會這樣」、「不然退回我們自己用，我們還得排隊買口罩」、「抱歉夫人，讓你的公司少賺了錢！」、「Errrr…我們要錢不要口罩，人民幣真香」、「呃…堂堂總理夫人的國際禮儀也不過這樣而已」、「她中國人啊，不ey」。





▲新加坡總理夫人何晶（Ho Ching）。（圖／達志影像／美聯社）