觀光紓困有限制！領完6萬薪資補貼「只能再上1期培訓課」　最多拿7.9萬

▲觀光紓困補助有限制，若請領薪資補貼，最多只能參加一期人才培訓課程。（圖／記者李宜秦攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情衝擊產業，交通部提出紓困計畫，提供給旅行旅遊及遊樂業者所有員工40%薪資補貼，每人最高可領2萬元，另外，也有規劃人才培訓補貼。交通部政務次長黃玉霖今（13）日受訪表示，有設定限制，若領完薪資補貼，培訓計畫最多只能參加一期，請領1萬8960元。

交通部針對相關企業員工提出2方面紓困計畫，旅行、旅館及遊樂業者部分，補助所有員工40%的薪資，4-6月最高每個人可以領2萬元；自營者、自然人部分，涵蓋遊覽車、計程車、租賃車業者，每部車1個月可領1萬元，同樣補貼3個月，這周起就開放申請。

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▲黃玉霖表示，若後續紓困經費還不夠，會再滾動式檢討增加。（圖／記者周宸亘攝）

黃玉霖上午出席立法院交通委員會前受訪表示，原本紓困預算比較少，總共僅有5億元，了解企業有這樣的困難、非常多的需求後，紓困2.0版本預算從5億增加到20億，增加後可以滿足大部分相關員工需求，若後續還不夠，會再滾動式檢討增加經費。

目前交通部在紓困方面做法多元，黃玉霖說，有分為薪資補貼、自營商自然人補貼，此外，也想趁這波疫情讓相關從業人員能提升自己，所以也有規劃人才培訓補貼計畫。

但黃玉霖說，針對請領補貼部分有相關限制，一旦請領薪資補貼後，培訓計畫最多只能參加一期，120小時請領1萬8960元。

▲中華優質旅遊發展協會辦理「旅行社產能再升級綜合能力培訓班」。（圖／記者李宜秦攝）

針對國旅領團人員、市區公車或觀光巴士司機恐有領不到的狀況，黃玉霖表示，交通部每周一都會開滾動檢討會議，領團人員如領隊、導遊部分已有方案，擬訂出相關資格門檻，例如2年內必須領團或領隊多少團數以上，確認是以此工作維生，才可請領補貼，門檻怎麼訂都有跟相關公協會協商，最近就會定案。

至於觀光巴士等司機部分，黃玉霖說，這是屬於遊覽車的範圍，這部分有方案，另針對機場線運量減少超過9成，這部分會優先實施。

有媒體問及，培訓人員上課領補貼，是否可能造成群聚感染？黃玉霖表示，提出培訓計畫的公協會跟企業都有非常好的作為，但交通部也要觀光局針對培訓計畫建立防疫SOP，有些公司就提出願意用遠距教學方式實施，交通部樂觀其成。

近來受到疫情影響，華航（China Airline）的名稱再度引起熱議，是否啟動改名程序？黃玉霖說，對於這個議題，交通部都是開放的態度，歡迎大家一起來討論，但目前沒有相關期程，歡迎大家都提出看法。