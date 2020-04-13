大飆車！牛津女科學家宣布：「新冠疫苗」最快9月問世　將人體實驗

▲牛津大學：新冠病毒疫苗最快9月問世。（圖／牛津大學）



記者許力方／綜合報導

新冠肺炎肆虐全球，確診人數已突破180萬，英國疫情蔓延，首相強生也確診，各國都引頸期盼疫苗發明，牛津大學疫苗學女教授莎拉吉爾伯特（Sarah Gilbert）10日發表一項好消息，若一切進行順利，她團隊研發的疫苗可能在9月前可以準備好疫苗，進度大超前！

吉爾伯特的研究小組是全世界數十個試圖研製新冠病毒疫苗的團隊之一，也是英國最先進的團隊，她每周都和團隊工作7天，希望能加速進程。吉爾伯特受訪時說，普遍估計製作一種有效的疫苗可能需要18個月時間，不過，她的團隊在最好的情況下，可能在9月份就準備好疫苗。

▲英國疫情蔓延。（圖／路透社）



吉爾伯特指出，預估在未來2周內團隊將開始針對疫苗進行人體試驗，「沒有人能保證它會成功」，不過她很樂觀，有80%的信心會成功。根據團隊以這種疫苗做的其他試驗，「很有可能發揮作用」，且這不僅是一種預感，每過一周，團隊就有更多的數據可以參考。

據報導，即使這種疫苗研製成功，要投入大規模生產仍可能需要數個月的時間，吉爾伯特則說，她正在與政府商討是否在最終結果公布之前就開始批量生產。英國政府對此表示，若結果看起來有希望，願意資助數百萬劑的生產來加速研究，若證明疫苗有效，更將被允許立即讓人民使用。

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