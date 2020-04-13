土耳其內政部長閃辭！　突發宵禁引爆2小時「麵包之亂」成防疫破口

▲土耳其防疫努力一個月，卻在內政部長一聲「宵禁」下，可能出現重大防疫破口。（圖／路透）

中央社／記者何宏儒

土耳其內政部長索魯今晚辭職，為10日深夜無預警宣布31省自當天子夜起宵禁48小時而引發恐慌性搶購潮「負起全責」。公衛專家憂心防疫將因此一亂局而出現「破口」。

索魯（Suleyman Soylu）10日深夜10時許宣布，31個省自當天子夜起宵禁48小時。此一禁令影響占全國人口約78%的6400萬人，各地隨即出現恐慌性搶購潮，民眾開車採買導致道路塞車，商店和麵包店更大排長龍。

由於大批民眾一起上巿場且沒有保持社交距離，令人擔心兩小時亂局恐怕就足以讓土耳其疫情再升溫。

索魯今天深夜在推特帳號中發布聲明說：「我要離開內政部了，我一直很榮幸擔任此一職務。」

他表示：「週末全面宵禁進行防疫，我負起全部責任…妥善管理不該出現開始的幾個小時內發生的情況…我從來不曾想要傷害我熱愛的國家，我將對它忠誠，至死不渝…真主庇佑吾友和我的同仁，真主庇佑國家。」

土耳其今天通報至少4789起武漢肺炎病例、97起死亡病例，使得累計通報病例來到5萬6956例，累計死亡病例達1198例。

內政部唐突宣布宵禁導致亂局，衛生部2019冠狀病毒科學諮詢委員會多位委員憂心，衛生部過去一段時間為防疫所作努力恐已「破功」。

委員之一的亞夫茲（Serap Simsek Yavuz）指出：「那一個小時裡，民眾沒戴口罩、沒戴手套，所有規定全被打破。（衛生）部長30天以來的努力白費心血，只為了購買蘇打水和麵包。希望疫情未來幾週不會升溫。」

另一位委員歐茲魯（Tevfik Ozlu）也說，民眾蜂擁上街將助長疫情蔓延，估計一週到10天就會出現「破口」。

宵禁令導致「全國大亂」，不僅各地麵包店大排長龍，伊斯坦堡甚至發生民眾為了購買麵包而大打出手的情況。無預警宣布宵禁讓索魯飽受批評。他稍早接受「自由日報」（Hurriyet）專訪強調自己「有聽到批評並且虛心接受」。

索魯說，兩個小時期間有些地方交通阻塞，「我沒有事先想到」。他表示：「民眾以為禁令會一直繼續下去，才會導致壅塞。不過有一件事可以確定：任何作法必有風險。那一個小時出門的人約達25萬到30萬人。」

這場「麵包之亂」已使總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）政府在防疫最重要時刻折損內政部長，但是抗疫大戰還沒有結束。衛生部長克扎（Fahrettin Koca）於10日強調，在新增感染的預防上，未來兩週至為關鍵。

伊斯坦堡醫學大學附設醫院（Medipol University Hospital）傳染病和臨床微生物科專家尤瑪茲（Mesut Yilmaz）於9日受訪指出，境內疫情將於4月底達到高峰，5月開始降溫。

然而，相關預測都是建立在民眾確實遵守所有防疫準則的前提上。土耳其因武漢肺炎而首次執行的宵禁令將於今天子夜結束，由於境內疫情趨緊，預料於未來一段時間內，當局仍將祭出全面宵禁令。