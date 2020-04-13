愛爾蘭掀挺台聲浪！　讀者投書：不應為討好中國而忽視台灣

▲總統蔡英文臉書上傳「Taiwan Can Help, Taiwan Is Helping」。（圖／翻攝自總統蔡英文臉書）

中央社／記者戴雅真

愛爾蘭國立大學總校長曼寧今天投書「星期日泰晤士報」（Sunday Times）愛爾蘭版，呼籲愛爾蘭政府不要因為畏懼中國不悅，而採取反台灣政策，掀起一股支持台灣的聲浪。

曼寧（Maurice Manning）以「愛爾蘭不應只為討好中國而忽視台灣」（Ireland should stop ignoring Taiwan just to please China）為題投書。

他寫道：「我永遠無法理解愛爾蘭政府對台灣的態度。1983年我首次造訪台灣時，台灣正在擺脫軍事統治。今天，台灣是個運作完善的民主國家，擁有自由選舉、獨立的媒體及司法部門、健全的人權保障，以及獨立的大學，這與『（中國）大陸』形成鮮明對比。」

他說，然而愛爾蘭政府因為畏懼引起中國不悅，而採取歐洲聯盟（EU）國家中最嚴厲的反台灣政策。「該是重新考慮（這項政策）的時候了」。

「星期日泰晤士報」同時刊出其他讀者挺台投書，澳洲昆士蘭讀者桑德森（Lisa Sanderson）表示：「世界各國遵守世界衛生組織（WHO）建議，相信中國有關新型冠狀病毒的數據，但各國應該要先了解嚴重急性呼吸道症候群（SARS）爆發後所發生的事。WHO現已毫無信用，顯然是因為中國強大的手在背後操控。」

駐愛爾蘭代表處發布新聞稿表示，曼寧曾任愛爾蘭國會眾議員、參議員20餘年，也曾任愛爾蘭人權委員會主席等要職，德高望重，深受愛爾蘭各界尊敬。

而曼寧的投書，正呼應「星期日泰晤士報」愛爾蘭版專欄主筆奎恩（David Quinn）5日發表的「我們向北京叩頭，但台北對冠狀病毒已有對策」（We bowed to Beijing but Taipei had the answer to the coronavirus）。

身兼愛爾蘭智庫約拿研究所（Iona Institute）所長的奎恩，帶動這波反省愛爾蘭與台灣關係的浪潮。

奎恩近期發表一系列專文批評中國，除5日專文外，他3月29日發表「中國政府須對冠狀病毒危機負責，絕非我們的救星」（The Chinese government is culpable for the coronavirus crisis. It is not our saviour），另在他的推特（Twitter）主張「世界衛生組織應該聆聽台北，而非北京」，聲援台灣參與WHO。

中國為洗刷先前隱匿2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，以致全球爆發大流行、各國深受其害的負面形象，近期透過協助各國採購物資及分享抗疫經驗，並強力發動官方媒體喉舌進行所謂「大外宣」作為。

不過，愛爾蘭媒體等各界對中國企圖撇清責任普遍無法接受，除要求檢討中國應負的責任，以及世界貿易組織未能扮演妥適角色外，也廣泛報導台灣、新加坡及南韓等國如何採取有效抗疫策略，控制疫情擴散，以及台灣被排除參與WHO的不公平事件。

此外，愛爾蘭之前向中國緊急採購2億餘歐元（約新台幣65億元）個人防護裝備（PPE），首批貨品經檢查有20%因品質不良而無法使用，更引發愛爾蘭各界震驚及憤怒，開始深刻檢討愛爾蘭與中國，以及愛爾蘭與台灣的關係。