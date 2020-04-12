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住院81天創最久紀錄！金芭黎台商證實3採陰　「解除隔離」

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▲高雄金芭黎舞廳外觀 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲台商武漢返台沒有健康管理，還跑到金芭黎趴趴走。（圖／記者吳奕靖攝）

記者柯振中／綜合報導

高雄左營一名台商1月自武漢返台，回台後不但沒有自我健康管理，還前往金巴黎（招牌店名：金芭黎）舞廳狂歡，隨後確診新冠肺炎，導致金芭黎舞廳關門消毒，本人也入院治療。經過漫長的住院期，這名台商12日終於傳出好消息，3次採檢都呈現陰性，已經順利解除隔離，可以出院了。

疫情指揮中心12日召開記者會時，有記者提問，這名台商近日的病況。對此，發言人莊人祥表示，應該是有傳出好消息，但其餘的不方便透露。

▼莊人祥說，應該是傳出好消息。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲中央流行疫情指揮中心記者會，發言人莊人祥。（圖／ETtoday攝影中心攝）

這名台商1月24日確診新冠肺炎，被收治負壓病房，進行隔離治療，經過2個多月的治療，台商身上的病毒反應有時呈現陰性、有時呈現陽性，遲遲無法出院。不過，最新消息指出，這名台商終於通過3次採檢，都呈現陰性，順利解除隔離，可以出院了。

這名台商從1月24日開始，一直住在負壓病房內接受治療，病況雖然穩定，病毒反應仍時陰時陽，算到今天為止，總共住院81天，是目前國內因新冠肺炎住院最久的紀錄。此外，有消息指出，這名台商解除隔離，12日上午順利出院，但指揮中心對此說明，無法證實，因此消息是否屬實，仍待進一步查證。

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