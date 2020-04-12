影／蘇巧慧逼問「民眾黨空降怎辦？」　時力委員哀嚎：在克服啊！

▲民進黨立委蘇巧慧玩任天堂電動。（圖／蘇巧慧辦公室）

記者陶本和／台北報導

在新冠肺炎疫情期間，疫情指揮中心鼓勵民眾待在家減少外出群聚。民進黨立委蘇巧慧Youtube頻道「巧之Way」第四集，則示範最近超夯的任天堂遊戲「健身環大冒險」，提供民眾參考在家能玩遊戲，又兼顧運動的一個選擇。

蘇巧慧的小節目錄製第四集，首次邀請來賓，是她的好朋友、時代力量的立委邱顯智。兩人一起為民眾示範，任天堂遊戲「健身環大冒險」，在比拚的過程中，蘇巧慧還趁人之危，追問來賓，「民眾黨空降立院，時力該怎麼辦？」讓正在「用力」玩遊戲的委員只好用哀嚎的語氣回答，「我正在克服困難啊！」

蘇巧慧在節目中表示，她有讓孩子在家可以「放電」的方式，就是「健身環」。她也當場跟來賓玩起來，並且從「打地鼠」、「降落傘」，一路玩到「手拉坏」，這讓來賓尖叫聲不絕於耳，頻稱自己是「大塊人」、「快不行了」。

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