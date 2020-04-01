斜槓人生再進化！蘇巧慧化身「知識型Youtuber」　推出Vlog分享生活大小事

▲蘇巧慧化身知識型Youtuber分享生活。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

網路社群經營已是現代公眾人物必備技能，民進黨立委蘇巧慧過去透過臉書，將立院質詢、政府政策以「白話文」方式，並輔以簡潔且有設計感的圖卡或影片，清楚向網友說明，風格廣受好評。進入第二任期後，蘇巧慧更進一步在Youtube頻道推出全新企劃「巧之WAY」，化身知識型Youtuber，用Vlog向選民分享自己下了質詢台後最真實的模樣。

蘇巧慧斜槓人生再進化，除了立法委員、律師、水獺媽媽等多重身分外，現在正式經營起Youtube頻道，在開設的最新單元「巧之Way」中揭露自己走下議場的另一面，無論是配合新冠肺炎居家工作的一日行程，又或者推銷選區樹林、鶯歌及新莊西盛美食，蘇巧慧難得脫掉包袱，展現除了「會做事」、「衝衝衝」的另一面。

▲蘇巧慧化身知識型Youtuber分享生活。（圖／記者林銘翰攝）



蘇巧慧表示，自己是政治工作者，通常只有質詢台上據理力爭的畫面會被大家看到，但其實跟大家都一樣，工作之餘也會聽音樂、看Youtube追蹤最新流行話題，也因此有了讓自己成為Youtuber的構想，配合最新時事、流行話題跟大家分享生活，讓大家更認識立委的工作以及用最快速的方式了解時事、推銷在地，是一個有趣的新嘗試。

蘇巧慧笑說，自己「截至目前為止」還在學習成為一名Youtuber，最困難的就是影片結尾要以快速的語調邀請大家追蹤分享點擊小鈴鐺，不過立法院的議程仍持續緊湊進行，沒有辦法總是在線上與大家互動，但會努力「秉持初衷」，一週推出一集「巧之WAY」，規劃在每週六上線，與網友分享時事觀察及生活大小事。

▼蘇巧慧化身知識型Youtuber分享生活。（圖／記者林銘翰攝）



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