　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

斜槓人生再進化！蘇巧慧化身「知識型Youtuber」　推出Vlog分享生活大小事

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蘇巧慧化身知識型Youtuber分享生活。（圖／記者林銘翰攝）

▲蘇巧慧化身知識型Youtuber分享生活。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

網路社群經營已是現代公眾人物必備技能，民進黨立委蘇巧慧過去透過臉書，將立院質詢、政府政策以「白話文」方式，並輔以簡潔且有設計感的圖卡或影片，清楚向網友說明，風格廣受好評。進入第二任期後，蘇巧慧更進一步在Youtube頻道推出全新企劃「巧之WAY」，化身知識型Youtuber，用Vlog向選民分享自己下了質詢台後最真實的模樣。

蘇巧慧斜槓人生再進化，除了立法委員、律師、水獺媽媽等多重身分外，現在正式經營起Youtube頻道，在開設的最新單元「巧之Way」中揭露自己走下議場的另一面，無論是配合新冠肺炎居家工作的一日行程，又或者推銷選區樹林、鶯歌及新莊西盛美食，蘇巧慧難得脫掉包袱，展現除了「會做事」、「衝衝衝」的另一面。

▲▼蘇巧慧化身知識型Youtuber分享生活。（圖／記者林銘翰攝）

▲蘇巧慧化身知識型Youtuber分享生活。（圖／記者林銘翰攝）

蘇巧慧表示，自己是政治工作者，通常只有質詢台上據理力爭的畫面會被大家看到，但其實跟大家都一樣，工作之餘也會聽音樂、看Youtube追蹤最新流行話題，也因此有了讓自己成為Youtuber的構想，配合最新時事、流行話題跟大家分享生活，讓大家更認識立委的工作以及用最快速的方式了解時事、推銷在地，是一個有趣的新嘗試。

蘇巧慧笑說，自己「截至目前為止」還在學習成為一名Youtuber，最困難的就是影片結尾要以快速的語調邀請大家追蹤分享點擊小鈴鐺，不過立法院的議程仍持續緊湊進行，沒有辦法總是在線上與大家互動，但會努力「秉持初衷」，一週推出一集「巧之WAY」，規劃在每週六上線，與網友分享時事觀察及生活大小事。

▼蘇巧慧化身知識型Youtuber分享生活。（圖／記者林銘翰攝）

▲▼蘇巧慧化身知識型Youtuber分享生活。（圖／記者林銘翰攝）

其他人也看了這些新聞...

► 新冠肺炎確診來到329例！　「新增6人解隔離」總計45人
► 陳時中：為防疫需要將公開確診個資　「年齡、性別、接觸者類型」全公布
► 蔡英文：未來提供1000萬片口罩給疫情嚴重國家

更多相關新聞...

 「1兆5百億護台灣」蘇貞昌2日加開院會　擬拍板通過紓困2.0
► 1千萬片口罩首波捐贈內容公佈！　外交部曝光下一波援助對象
► 擴大管制　北市：4/6起高中職校園平日不開放

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

ET快訊
年輕妹哭訴「我們被趕出來」！房東心軟出租下場超慘：閣樓還藏廚
戴口罩才准搭火車實施首日..桃園男「推開站務員硬闖」列車急暫
德國女友在台居家檢疫！「政府超用心」甜曝感想　網全歪樓：炫耀
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

救產業！交通部「補貼觀光運輸業薪水」　紓困2.0最快明拍板

徐巧芯反對捐1千萬片口罩　王浩宇：夠用了卻反對幫助他國

斜槓人生再進化！蘇巧慧化身「知識型Youtuber」　推出Vlog分享生活大小事

影／柯文哲愚人節合體陳日昇　變魔術宣導防疫

黃光芹批藍營「以疫謀統」隨陳玉珍起舞：令人生厭

蔡正元挺陳玉珍：金門是大中國主權領土

國民黨通過改革委員會規劃案　聘連戰、馬英九、朱立倫為諮詢顧問

楊秋興批陳玉珍假藉人道反政府　讚台灣抗疫可圈可點

「1兆5百億護台灣」蘇貞昌2日加開院會　擬拍板通過紓困2.0

丁廣鋐希望陳文琦不要兼總經理！TVBS董座卡關NCC

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

蔡英文大讚！口罩力拚日產2千萬片　盼疫情過後證明「台灣能幫助世界」

89歲隔離爺首見初生女娃超喜悅　眼睛發亮輕拍玻璃：挖欸金孫啊

ZICO名牌「五分鐘被金鍾國撕三次」　超悽慘下場..李光洙爆氣：乾脆躲起來！

救產業！交通部「補貼觀光運輸業薪水」　紓困2.0最快明拍板

徐巧芯反對捐1千萬片口罩　王浩宇：夠用了卻反對幫助他國

斜槓人生再進化！蘇巧慧化身「知識型Youtuber」　推出Vlog分享生活大小事

影／柯文哲愚人節合體陳日昇　變魔術宣導防疫

黃光芹批藍營「以疫謀統」隨陳玉珍起舞：令人生厭

蔡正元挺陳玉珍：金門是大中國主權領土

國民黨通過改革委員會規劃案　聘連戰、馬英九、朱立倫為諮詢顧問

楊秋興批陳玉珍假藉人道反政府　讚台灣抗疫可圈可點

「1兆5百億護台灣」蘇貞昌2日加開院會　擬拍板通過紓困2.0

丁廣鋐希望陳文琦不要兼總經理！TVBS董座卡關NCC

竹山秀傳、英華達推「全家寶」量測系統　免接觸量測特色有助防疫

經濟部斥資億元補助零售業上架電商　東森購物力挺政府美意創雙贏

紐約數百醫護感染3死　護理師哭訴：我們執行自殺任務

竹市武漢肺炎防疫滴水不漏　林智堅視察私立健身中心

小黃想不開！吞下半瓶高梁和10顆安眠藥　大溪守望相助隊第一時間救回

台中清明連假交通動線一次看懂　市警交通大隊公布疏導熱點

救產業！交通部「補貼觀光運輸業薪水」　紓困2.0最快明拍板

美駐外使館2雇員確診病逝　國務院至少40至50人染疫

硬上兄弟女友…害子宮發炎！女痛訴：覺得自己很髒　他反咬「妳當下沒報警」

留學生返台奔花蓮高調吃蚵仔煎　店家無奈「停業1個月」！網再轟屁孩

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

政治熱門新聞

快訊／蔡英文：未來提供1000萬片口罩給疫情嚴重國家

快訊／板橋居檢男吃2小時火鍋　「二度趴趴走」衛生局罰30萬

捐1千萬片口罩　外交部曝光下一波援助對象

交通部：大眾運輸4/1戴口罩　北桃難配合

陳佩琪給的50萬花光！柯文哲官方帳號熄燈

不認台灣是國家　陳玉珍還說「北京是我們的中央」

徐巧芯：台灣人都花錢買口罩為何外國人免費拿？

公督盟公布25位優秀立委　5人被點名有待觀察

「來向台灣求援的國家相當多！」吳釗燮：確保國內需求無虞下才幫助國際

國民黨團要求蘇貞昌下台

陳玉珍：蘇貞昌你是哪國行政院長

4/1起大眾運輸戴口罩　北捷回應了

快訊／陳時中：追不到感染源的幾乎都過潛伏期　剩師大322、258案需要觀察

全文／蔡英文提供國際3項目援助：口罩1000萬片

更多熱門

相關新聞

鄉民不解「博恩不好笑卻超夯？」網揭關鍵

鄉民不解「博恩不好笑卻超夯？」網揭關鍵

知名脫口秀主持人博恩近日透露，過去曾被強暴的故事，掀起外界熱議。就有鄉民吐槽直言，「不懂他的笑點在哪？」釣出大票鄉民回應，一派人點出竄紅關鍵，認為他不斷在進步；但也有不少人嘲諷，「尷尬界的王者！」

五位影響 Cha Cha 喳喳的設計師

五位影響 Cha Cha 喳喳的設計師

法YouTuber揭「台灣5優點」：要珍惜

法YouTuber揭「台灣5優點」：要珍惜

義大利YouTuber嗨喊「趕在關門前飛來！」

義大利YouTuber嗨喊「趕在關門前飛來！」

游否希想出「在不瘋狂」99.9%劇本

游否希想出「在不瘋狂」99.9%劇本

關鍵字：

蘇巧慧YoutuberVlog

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

漁光島野戰女主角　網友：就是她

13歲童來買圓規！老闆一聽講電話怪怪的　搶走手機晚了

同捆兩孩溺亡　孕婦曾甜喊愛老公

被陳時中稱讚！女記者超兇美照起底

林采緹剛離婚秒交暖男新歡！深夜「濃濃恩愛20小時」

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

快訊／南投女有2月身孕！吊橋下溺斃奪4命

採檢深喉嚨做白工　爆檢體滲漏出大包

徐小可「提水果籃」月子中心找閨蜜　好友老公氣炸斷交

館長「4台BMW送主管」承諾兌現了

快訊／蔡英文：未來提供1000萬片口罩給疫情嚴重國家

快訊／JYJ金在中確診新冠肺炎！

漁光島女主角找到了？疑是「一條線」辣妹

出500萬也約不到　她錯失億級抖內

南投3屍4命關鍵曝！夫妻疑為第3胎生不生爭執

更多

最夯影音

更多
老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別
陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面