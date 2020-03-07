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38婦女節將至！　蘇巧慧串連10名立委挺婦女平權

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▲▼蘇巧慧邀立委同事拍照挺婦女平權。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲蘇巧慧邀立委同事拍照挺婦女平權。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

3月8日國際婦女節將至，民進黨立委蘇巧慧響應今年主題「Each for Equal」，7日在臉書發起串聯活動，與民進黨立委吳秉叡、張宏陸、邱議瑩、林楚茵、鄭運鵬、吳思瑤、賴品妤、伍麗華、蔡易餘、陳瑩等人一同以象徵動作之照片傳遞「我是平等世代：落實婦女權利」的宗旨。

蘇巧慧表示，自己身為媽媽，同時也是女性立法委員，過去就持續推動托育準公共化等政策，用實際的行動讓常被賦予家庭照顧責任的女性，能無後顧之憂的在職場上打拚。

蘇巧慧認為，雖然平權價值在近年有相當大的突破，但是要促進性別平權，仍需要社會上的每一個人一起來協助，不管什麼性別、扮演什麼樣的角色，大家一起為創造性別平權的社會努力。

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