工廠防疫減班外籍移工躲公寓狂賭　警衝入驚見32人都沒戴口罩

▲外籍移工躲租屋處開賭，32人竟都沒戴口罩，警方趕緊提供口罩並量測體溫。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新冠肺炎防疫期間除了娛樂聲色場所停業外，不少工廠也暫時停工或減少上班時間，許多外籍移工跟著空閒下來，警方獲報在新莊、樹林交界處，破獲一處職業賭場，逮捕32名台、越、印尼籍賭客，部分移工表示沒有班可加，無聊上賭場碰運氣打發時間，現場竟無人戴口罩，警方趕緊提供口罩並量測體溫，訊後依賭博罪移送。

▼現場查扣賭具及賭金 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市新莊警分局日前接獲民眾舉報，指稱在新樹路一處公寓有不少外籍移工進出，懷疑裡面從事不法行為。警方派員埋伏調查，得知仲介公司確實承租公寓供移工居住，但時常進出生面孔，引起警方強烈懷疑。

11日凌晨2時許，大批警力在公寓外集結後，上樓進入屋內搜索，果然查獲撲克牌職業賭場（俗稱妞妞，比撲克牌點數大小），負責人越南籍阮姓男子利用工廠防疫期間停工或減少移工加班時間，在租屋處招攬同鄉開賭賺取抽頭金。

警方現場逮捕1名台籍、2名印尼籍、29名越南籍賭客，查扣賭資77萬600元，抽頭金1萬9000元，賭具撲克牌8副、點鈔機1部等證物。警方衝入賭場時，在密閉空間內，32人全都沒戴口罩，擔心防疫出現破口，立刻對他們兩側體溫並提供口罩，訊後將負責人及賭客依賭博罪移送偵辦。

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▼外籍移工躲租屋處玩撲克牌「妞妞」，賭金多到用點鈔機。（圖／記者陳以昇翻攝）