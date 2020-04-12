日本最後淨土岩手縣0病例！「台灣客＞陸客」成關鍵…躲過疫情高峰期

▲日本岩手縣宮古島市民眾前來參觀東京奧運聖火，小女孩配合防疫，消毒雙手。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社東京12日綜合外電報導

日本47個都道府縣中，目前只剩岩手縣維持2019冠狀病毒疾病零病例，是唯一暫時倖免的「淨土」，原因似乎很多，其中一個可能跟較多台灣觀光客、較少中國觀光客造訪有關。

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，截至今天中午為止，47個都道府縣已有46處淪陷，總計病例6938例。日本《產經新聞》報導，在日本各地疫情持續延燒之際，人口約123萬人的岩手縣是唯一「零病例」的縣。

跟包括東京都在內的首都圈，及包括大阪府在內的關西圈相比，岩手縣民戴口罩的比例要來得低，也有不少人詢問岩手縣政府「為什麼岩手縣能零病例」？

雖然有人認為這是因為岩手縣「移動人口較少」、「縣民性格認真所以勤洗手」等，但看看與岩手縣相鄰的青森縣、宮城縣及秋田縣，病例數都已達2位數，單單是上述理由可能也無法完整說明零病例的原因。

【春天氣息如常 學校正常開學】

住在縣內盛岡市近郊的39歲主婦說，「今年的春天跟往常一樣」，讓人感受到疫情延燒下岩手縣的生活狀況。這名主婦有2個正就讀國中的小孩，岩手縣跟持續停課的首都圈及關西圈不同，從6日新學期開始後就恢復正常上課，跟往常一樣時間放學，學校內的社團活動也沒有任何限制。

雖然大型超市及藥局內的口罩持續缺貨，但這裡的街道上很多人都沒有戴口罩；這裡在3月中旬曾發生過搶購衛生紙的情況，但之後就恢復正常供貨，並沒有什麼困擾。超市內各種食物也都正常供應，收銀櫃台前排隊民眾也沒有特意拉大社交距離。

這名主婦說，居住地區本來就幾乎沒有「三密」（密閉空間、人群密集及密切接觸）的場所及機會。岩手縣的面積在日本47個都道府縣中，僅次於北海道名列第2大，每1平方公里的人口密度為83.8人，僅次於北海道，是日本人口密度第2低的地方。主婦說，會出現「三密」情況的地方，只有保齡球館、KTV等娛樂設施，及居酒屋和小吃店等場所。

不過，對電視節目報導有年輕人從首都圈搭夜車返回老家的新聞，這名主婦皺著眉頭說，「拜託這個時候不要只是為了避開病毒（離開都會區）」。

▲日本岩手縣的民眾前往參觀東京奧運的「重建之火」。（圖／達志影像／美聯社）



【口罩完售因地而異 迴轉壽司依舊熱鬧】

在岩手縣有幾家分店的超市男性工作人員說，雖然靠近新幹線車站及主要幹道旁的分店，口罩很容易就賣光，但其他分店經常有賣不太出去的情況。這名工作人員說，看到日本境內疫情擴散，「這裡還有點隔岸觀火的味道」。

岩手縣一到週末假日，沿主要幹道的迴轉壽司店停車場都是滿車狀態，全家出遊的景像相當熱鬧。這名工作人員說，比起東京都內餐飲店蕭條景況，「這裡的熱鬧說明了緊張感與危機感薄弱」，但地方民眾自嘲說，「這證明了岩手縣真的是日本最鄉下的地方」。

岩手縣也有跟日本其他地方相同之處，這裡人口持續高齡化，很多家庭都有高齡者或有慢性病的高齡者，甚至是家中只有高齡者，讓這名工作人員說，「出現確診病例只是遲早的問題，高齡者多的地區特別令人擔心」。

日本境內疫情擴大的開端，有一說是跟農曆春節期間很多中國觀光客訪日有關。

【台灣客較多 暫倖免疫情】

但在岩手縣的例子，相較於北海道及宮城縣等地，反倒是台灣的觀光客較多。台北有直飛花卷機場的航班，曾任台灣總督府民政長官的後藤新平紀念館等，都是人氣景點，以致於有人認為，正因為中國觀光客較少，可能才能在1月及2月疫情延燒之際倖免。

岩手縣政府相繼接獲有關「為什麼能零病例？」等詢問，甚至也有人詢問「是否有什麼特別的防疫對策？」岩手縣官員表示，往來東京的新幹線來回票要3萬日圓以上，不是隨便想玩就會來玩的，而且也跟縣民認真性格勤洗手有關。

不過，有一個情況必須注意，岩手縣到10日為止，只進行了136件病毒檢查，是全日本最少的縣；面對「會不會只是檢查體制未完備」的疑慮，岩手縣政府方面持否定看法說，確有進行必要的檢查。

日本政府7日針對包括東京都在內的7都府縣公布「緊急事態宣言」，岩手縣政府籲請民眾避免往來這7都府縣，雖然最好是能維持目前零病例的現狀，但就算真的出現確診病例，病例增加的風險也不會像都會區那麼高，相關人士謹慎地關注後續發展。

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