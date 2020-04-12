安倍影片悠閒喝茶玩狗　東京確診數破兩千…遭罵翻：去醫院看看吧

▲日本首相安倍晉三貼出在家對抗疫情的影片，結果遭到罵翻。（圖／翻攝自推特／@AbeShinzo）



記者丁維瑀／綜合報導

日本東京今（12）日新增166例新冠肺炎（COVID-19）確診病例，雖然比昨日的數據要低，該地區的累計感染人數仍來到2068例。該國首相安倍晉三今日上午則貼出一段在家喝茶、抱狗的影片，引發國民不滿。

日本近日面臨嚴峻疫情，東京都昨（11）日新增197人感染新冠病毒，今日則增加166例確診，該地區累計病例數已超過兩千。《朝日新聞》報導，東京都今日增加的患者中，其中約90人與「中野江古田醫院」有關。

疫情蔓延之下，政治人物一舉一動似乎也特別容易被檢視。安倍今日上午在推特發文，響應男歌手星野源因應疫情而創作的歌曲「在家跳舞吧」。只見安倍在沙發上抱著狗，還悠閒翹腿並捧著馬克杯喝飲料，隨後看書、看電視來打發時間。

安倍寫下，無法與朋友見面，也不能參加喝酒的聚會，但待在家中可以拯救許多性命，並幫助醫療人員減輕負擔，「忠心感謝每個人的合作。」雖然他是出於好意，想鼓勵大家不要出門，但許多日本網友看了還是一肚子火，紛紛留言「真是優雅…去如戰場般的醫院視察如何」、「我感覺自己被國家拋棄了」。