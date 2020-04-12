共軍遼寧艦現身台灣東部外海　軍事專家點出最大隱憂

▲美軍羅斯福號因為疫情，全員在關島隔離檢疫中。（圖／取自USPACFLT網站）

記者黃巈禾／台北報導

全球防疫期間，解放軍遼寧艦在長崎縣男女群島西南方約420公里處出現後，一路南下往太平洋航行，11日晚間出現在台灣東部外海，我國海軍位於蘇澳軍港內的168艦隊軍艦立即出港，全程監控解放軍航母編隊。對此，前海軍官校軍事學科部教官、海軍前金江艦長呂禮詩點出其中的最大隱憂。

日本防衛省統合幕僚監部11日晚間發布新聞稿指出，10日下午7點左右，日本第五護衛隊在長崎縣男女群島西南方約420公里處發現，解放軍的遼寧號航空母艦（舷號16）、052D型導彈驅逐艦西寧號（舷號117）、052D型導彈驅逐艦貴陽號（舷號119）、054A型導彈護衛艦棗莊號（舷號542）、054A型導彈護衛艦日照號（舷號598）、901型補給艦呼倫湖號（舷號965），這6艘艦艇從沖繩本島、宮古島之間的水域南下太平洋，11日晚間現身在台灣東部外海。

這並非解放軍軍艦首次靠近台灣，但由於發生的時機就在美軍在太平洋的「四大航母」全都因為新冠肺炎（COVID-19）不能使用，格外引發聯想。

針對解方軍出現在台灣東部外海，呂禮詩11日深夜在臉書表示，昨日（10日）的狀態、今天（11日）才發布，可能為的是確認編隊是向南或是向東航行，依據中央氣象局所發布的東海南部海面海象為7至8級、陣風10級，要往東走、橫風橫浪，有航安顧慮。

呂禮詩指出，若採之字航法，耗費的時間相對較長，遼寧艦編隊南下，或許正是美國前海軍代理部長一直對羅斯福號航空母艦（USS Theodore Roosevelt CVN 71）靠泊關島、進行隔離檢疫，說不出口的最大擔憂，「168艦隊辛苦了」。