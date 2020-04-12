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美軍太平洋無航母可用！　遼寧艦現身「台灣東部外海」

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▲▼遼寧艦。（圖／CFP）

▲遼寧艦11日晚間出現在台灣東部外海。（圖／CFP）

記者林彥臣／綜合報導

解放軍遼寧艦所率領的艦隊，在日本長崎縣男女群島西南方約420公里處現身後，一路南下編隊航行，11日晚間出現在台灣東部外海，雖然這並非解放軍軍艦首次靠近台灣，但是由於發生的時機就在美軍在太平洋的「四大航母」全都因為新冠肺炎（COVID-19）不能使用，格外引發聯想。

▲▼據美國太平洋艦隊官方3月15日發布的消息，美國海軍西奧多·羅斯福號航母戰鬥群於3月15日在南海海域航行，並與美國海軍的美利堅號兩棲攻擊艦展開聯合訓練。。（圖／取自USPACFLT網站）

▲美軍羅斯福號因為疫情，全員在關島隔離檢疫中。（圖／取自USPACFLT網站）

美軍太平洋四大航母當中，疫情最為人周知的莫過於羅斯福號（USS Theodore Roosevelt），因為被國防部下令不准官兵下船，導致上校艦長投書向媒體求救，雖然後來全艦將近5000名官兵得以在關島下船檢疫，但是艦長也因此遭到解職處分，截至10日為止，羅斯福號已經有416起確診病例。

另外雷根號、卡爾文森號、尼米茲號也都出現疫情，史坦尼斯號（USS John C. Stennis）則是在維吉尼亞州的諾福克軍港重新大修，預計今年秋天才能完工。

由於世界各國都忙於應付新冠肺炎疫情，美軍至少有4艘航母出現確診病例，部署在太平洋的所有航母無法執行任務，遼寧艦11日「高調」率領5艘軍艦從台灣東海岸通過，也讓外界解讀似乎在宣示「我很好」。

▲▼ 。（圖／翻攝日本防衛省）

▲日本防衛省發布遼寧艦通過的消息。（圖／翻攝日本防衛省）

日本防衛省統合幕僚監部消息，4月10日下午7點左右，日本第五護衛隊在長崎縣男女群島西南方約420公里處發現，解放軍的遼寧號航空母艦（舷號16）、052D型導彈驅逐艦西寧號（舷號117）、052D型導彈驅逐艦貴陽號（舷號119）、054A型導彈護衛艦棗莊號（舷號542）、054A型導彈護衛艦日照號（舷號598）、901型補給艦呼倫湖號（舷號965），這6艘艦艇從沖繩本島、宮古島之間的水域向南行駛，確認已經往太平洋航行。

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