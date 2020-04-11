快訊／中共遼寧艦現蹤台灣東部外海　率領艦隊南下

▲解放軍遼寧艦等艦艇出現在台灣東部外海。（圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

日本防衛省統合幕僚監部11日晚間說明，海上自衛隊航空兵10日晚間發現，共軍航母遼寧艦在長崎縣男女群島西南方約420公里處出現，率領西寧號飛彈驅逐艦（舷號117）、貴陽號飛彈驅逐艦（舷號119）、棗莊號飛彈護衛艦等6艘艦艇，今晚現身台灣東部外海。

根據日本防衛省統合幕僚監部消息，4月10日下午7點左右，日本第五護衛隊在長崎縣男女群島西南方約420公里處發現，解放軍的遼寧號航空母艦、西寧號飛彈驅逐艦、貴陽號飛彈驅逐艦、棗莊號飛彈護衛艦、日照號飛彈護衛艦、呼倫湖號綜合補給艦（舷號965），這6艘艦艇從沖繩本島、宮古島之間的水域向南航行。

▼日本防衛省11日晚間的消息指出，發現共軍遼寧艦率隊經過。（圖／翻攝日本防衛省）



2天前有媒體報導，中國大陸遼寧艦罕見打開AIS（船舶自動辨識系統），9日晚間通過台灣海峽，沿著台海中線以西向南航行。不過，當時國防部立刻澄清。

中國大陸官媒《環球時報》10日的社評指出，世界進入多事之秋，台灣不具備在一個大博弈中扮演活躍角色的資本，「悠著點是台灣當局應有的基本理性，自以為是地鋌而走險一定會招致沈痛的代價。勿謂言之不預。」而遼寧艦11日晚間現身台灣東部外海，與這篇社評是否有相關，令外界相當費解。

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▼日本防衛隊發現遼寧鑑的身影。（圖／翻攝自日本防衛省）

