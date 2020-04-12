陸軍機、軍艦一直來　陳一新：台灣都不怕「現在氛圍像義和團」

▲共軍機越過台海中線，國軍派戰機升空載彈攔截驅離。（圖／國防部）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸軍機、軍艦近日頻繁在台灣周圍海域活動，令許多人擔憂兩岸關係的未來發展。中國文化大學政治學系講座教授陳一新表示，台灣現在不怕大陸軍機繞台，也不怕大陸軍機穿越中線，「現在氛圍是這樣，像義和團一樣，所以大陸不得已會出下策，中止ECFA。」

根據《中評社》報導，陳一新指出，蔡英文現在跟著美國屁股走，完全親美反中，甚至慢慢變成仇中、恨中，「蔡之前說口罩有多的會給大陸，但實際上連一片也沒給，大陸不需要台灣的口罩，但這是個心意，就算捐個20萬片口罩，對台灣也沒什麼，但蔡政府就是一片都不給大陸，所以完全沒有善意。」

▼解放軍第一艘航母遼寧艦。（圖／CFP）



陳一新提到，甚至綠營網軍從選戰結束後，還在繼續發威，這次疫情把責任推給大陸，用武漢肺炎不用新冠肺炎的作法，也都是網軍帶風向，蔡政府官員都跟著說武漢肺炎，這就是哪壺不開提哪壺，大陸不喜歡，就愈去刺激，這樣大陸怎麼可能會輕易忘掉這些行為，「所以蔡政府再怎麼改變，也沒辦法改變兩岸了。」

陳一新分析，如果蔡英文對大陸態度有比較緩和，那一定是怕ECFA被中斷，因為那樣台灣就完蛋了，這也是大陸目前唯一能用的一招，「因為台灣現在不怕大陸軍機繞台，也不怕大陸軍機穿越中線，現在氛圍是這樣，像義和團一樣，所以大陸不得已會出此下策，中止ECFA。」

陳一新強調，ECFA影響了台灣40%產業，ECAF中止，大陸當然有損失，但比例上比台灣小，台灣損失慘重，大陸輕微受傷，「蔡英文即使現在改變態度也太晚了，不可能蔡講幾句好話，大陸就改變態度，大陸不是有集體失憶症，所以蔡的反中路線已經轉不了灣，就算轉彎大陸也不相信，這就是蔡的困境。」

▼遼寧艦現身台灣東部外海，途中被日本防衛省發現。（圖／日本防衛省）

