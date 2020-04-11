花蓮特搜大隊廳舍新建工程啟動　徐榛蔚期許在國際發光發熱

▲▼縣長徐榛蔚擔任主祭官，依循古禮焚香祈福、持鏟動土，祈求工程順利。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣消防局11日上午在鼓陣、醒獅表演熱鬧氣氛下，舉行特種搜救大隊新建廳舍開工暨動土典禮，縣長徐榛蔚擔任主祭官，依循古禮焚香祈福、持鏟動土，祈求工程順利，期許藉由專業強大的消防特搜能量，在國際間的人道救援任務中發光發亮，發揮最大價值。

一早陽光普照，典禮中醒獅團獻上吉祥物象徵工程順利好彩頭。典禮中，首先由國際扶輪D3490地區2019-2020年花蓮第一分區吉安扶輪社、花蓮扶輪社、東南扶輪社、新荷扶輪社、菁英扶輪社及第二分區港區扶輪社、玉里扶輪社、華東扶輪社、中區扶輪社、花蓮美崙山扶輪社、東海岸扶輪社捐贈本縣消防局充電式砂輪機6組及充電式軍刀鋸2組，共計33萬2,774元，為特種搜救大隊增添戰力。

徐榛蔚致詞時表示，花蓮縣在2018年1月成立特種搜救大隊之初，即遭逢花蓮0206震災的考驗，特種搜救大隊當下立即發揮了功能，在最短的時間內迅速救出受困民眾，讓災害損失及人命傷亡減到了最低。然特種搜救大隊迄今仍缺乏專屬的廳舍及訓練基地，今日特種搜救大隊廳舍的開工動土，代表著未來花蓮縣的救災救護能力將更進一步的提升。

徐榛蔚指出，因應蘇花改通車，和仁警消廳舍已正式啟用，而第一大隊暨花蓮分隊廳舍新建工程在施工中，後續亦將有光復、瑞穗及豐濱等多個廳舍亦即將動工，並陸續於110年前完工，屆時必能更加鞏固花蓮縣的救災網絡，強化整體救災能量。

另外，消防局亦爭取了花東基金補助約2億4,950萬元，將在四八高地民意營區現址興建花蓮縣特種搜救訓練基地暨防災教育園區，除利用訓練基地提升消防同仁戰技並強化救災能量外，更希望能藉由防災教育園區提升本縣居民的防災意識，讓所有鄉親皆能在花蓮這處人間淨土安居樂業，免受各類災害侵擾。

▲扶輪社捐贈消防局充電式砂輪機及充電式軍刀鋸，為特種搜救大隊增添戰力。

消防局長林文瑞表示，特種搜救大隊廳舍基地原為行政院農委會花蓮農改場苗圃，經義消界的國寶林阿土老先生極力推介，在花蓮農改場及傅前縣長的支持及協助下，消防局得以辦理都市計畫個案變更；另消防局廳舍興建經費拮据，幸有賴國家發展委員會推動「花東地區永續發展基金」，經消防局撰寫「花蓮縣救災網絡鞏固及強化-消防據點興建計畫」爭取經費補助，並獲消防署大力支持，核定總補助額度新台幣2億9,203萬元，讓消防局仁里分局、豐濱分局、瑞穗分局、光復分局、特搜大隊等5棟老舊廳舍得以陸續興建。

▲徐榛蔚希望花蓮特種搜救大隊在國際間人道救援任務中發光發亮，發揮最大價值。

特種搜救大隊廳舍新建工程總工程經費（含規劃設計及監造）約新台幣9,650萬元，總樓地板面積819坪，為地上3層建築廳舍，除了可容納40名消防人員辦公外，更可容納15輛以上救災、救護及勤務車輛；另同時興建高低訓練塔1座與建築物共構，兼具訓練之功用，讓特搜大隊同仁能在優良的環境中服勤及訓練，以隨時保持最佳待命狀態，因應轄內可能發生的救災任務。

►生火了！連我媽都用到發光