　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

譚德塞IG遭洗板！他留言抗議被「本人私訊回覆」　內容曝光網笑翻

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼譚德塞IG。（圖／記者葉國翻攝）

▲譚德塞IG被網友洗板。（圖／記者葉國吏翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞日前在記者會上痛罵台灣長達三分鐘，一番言論引發各界熱議。譚德塞的IG湧入許多網友前去洗版，甚至還有人私訊譚德塞，結果竟然得到回覆，在批踢踢上分享後也引起討論。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）於台灣時間8日晚間11點多在WHO例行記者會上回覆各國記者提問，同時首度「公開點名台灣」，他直言這3個月來對他的人身攻擊都是來自台灣，還被用不雅字眼批評，並強忍情緒回應「我為什麼要在乎」。

請繼續往下閱讀...

▲▼譚德塞私訊批踢踢鄉民朋友。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲譚德塞IG被網友洗板。（圖／記者葉國吏翻攝）

譚德塞這段3分鐘批評台灣的言談引起全球討論，不僅Google熱搜出現「Taiwan」關鍵字，各地網友也一起聲援台灣。譚德塞的IG也被網友洗版灌爆。

▲▼譚德塞私訊批踢踢鄉民朋友。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲譚德塞私訊批踢踢鄉民朋友。（圖／記者葉國吏翻攝批踢踢）

一位批踢踢鄉民在八卦板發文「譚德塞真的很瞎」，指出他朋友去譚德塞的IG留言，寫下「你說台灣種族歧視？你根本不承認台灣存在」等英文內容，結果竟然在信箱收到譚德塞寫給他的信。譚德塞在私訊中寫下「非常感謝你在我的IG頁面回應，不過我沒有辦法看到所有回應或訊息」等內容。

對此其他鄉民推文說「明顯是罐頭訊息」、「笑死」、「那是系統信啦」、「自動回覆而已吧」。

ET快訊
為何30歲家庭主婦能當酒店紅牌？　名嘴點出「大勝原因」：一流
女藥師遭羞辱哭了！惡男插隊恐嚇逼賠口罩：我要妳私人的
曾來台培訓！　衣索比亞醫師傻眼：譚德塞發言令我困惑
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

譚德塞IG遭洗板！他留言抗議被「本人私訊回覆」　內容曝光網笑翻

阿滴集資「18hrs破1027萬」　深夜曝最新進度！將買紐時數位版

台商返國成人球！里長變送餐小弟還要幫隔離者墊錢　大嘆：好人難做

午後變天！鋒面、冷氣團接力擾台　中部以北急凍「31℃→9℃」

4分鐘嗆譚德塞爆紅！留英女孩629字喊話團結：台灣可以溫柔堅定反擊

譚德塞斷章取義！WHO否認台灣曾提人傳人　指揮中心駁斥還原真相

快訊／台灣南部海域發生6.4地震　網友被晃醒嚇壞：高雄搖好大

直擊新北樂華夜市！多數民眾都佩戴口罩　自治會還舉牌提醒

10多條巷弄可以進出　永和樂華夜市「單一出入口」有困難

全聯「神秘貼心服務」網友10年首遇！　櫃員：一直都有啊

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

就是要停！人肉占位遭勸不離開 婦氣pupu秀手機：老公車就在路口

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

金芭黎舞小姐被高雄酒店封殺　知情者爆：剩按摩店或遠走高雄

《青你2》學員改編陶喆《Melody》　原唱一聽皺眉頭：這給我很多靈感

口罩戴到破皮...貼人工皮堅守崗位　 壓痕照曝光！滿是「守護生命的印記」

譚德塞飆罵台灣種族歧視　蘇揆砲：不夠格在那個位置

胖橘貓「捧10kg油肚理毛」舔不到 無助望遠方...爸嘆：牠有在減肥了

封城暖流！鄰居高舉海報幫慶生 89歲嬤感動落淚「送飛吻」致謝

譚德塞IG遭洗板！他留言抗議被「本人私訊回覆」　內容曝光網笑翻

阿滴集資「18hrs破1027萬」　深夜曝最新進度！將買紐時數位版

台商返國成人球！里長變送餐小弟還要幫隔離者墊錢　大嘆：好人難做

午後變天！鋒面、冷氣團接力擾台　中部以北急凍「31℃→9℃」

4分鐘嗆譚德塞爆紅！留英女孩629字喊話團結：台灣可以溫柔堅定反擊

譚德塞斷章取義！WHO否認台灣曾提人傳人　指揮中心駁斥還原真相

快訊／台灣南部海域發生6.4地震　網友被晃醒嚇壞：高雄搖好大

直擊新北樂華夜市！多數民眾都佩戴口罩　自治會還舉牌提醒

10多條巷弄可以進出　永和樂華夜市「單一出入口」有困難

全聯「神秘貼心服務」網友10年首遇！　櫃員：一直都有啊

想爽嗑漢堡、披薩！5撇步「免戒速食」也能健康吃...沙拉不一定好

高雄火車撞聯結車！台鐵粗估損失「3.2億」　將向肇事司機、公司求償

美暴增3.8萬例！紐約州、紐澤西州最慘「超越他國」　全美染疫者進逼50萬

《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》　死過才能明白人生的美麗

我的兒子就叫「速霸陸Subaru」　美國彙整最怪異新生兒名字

口罩販賣機上線！健保卡一插用PAY即買、悠遊卡也可通

從事2份以上工作該如何投保　勞保局一次說清楚

嘉義拾粹院必拍必買攻略　這款低調熱賣好物「鯖」厲害

遼闊綠地秘境超空靈！台中純白落地窗餐館　隱身絕美日式古建築

日本「新增589確診」創單日新高！感染病例首度飆破6000

正妹盛裝體驗屏東豪華約會行程　賣力釣鱷魚「慘摔腳朝天」大走光

生活熱門新聞

即／台灣南部海域凌晨6.4地震

WHO否認台灣曾提人傳人　指揮中心：斷章取義

爽玩墾丁後發燒！急診醫「1天通報好幾個」：祈禱台灣不會爆

全聯「神秘貼心服務」網友10年首遇！

一卡限2人入場！台灣好市多防疫規定出爐

酒店公關連署譴責：全面停業，我就斷炊！

阿滴集資破1027萬！　深夜曝最新進度：將買紐時數位版

指揮中心記者會空姐神到了　竟是主持人

媽「草莓奶」曝親餵母乳血淚史　轟爆小玉

館長又被罰！產品綠峰膠涉及誇張

充電線貼2點「一插0失誤」　網驚世紀大發現

親睹邊緣化家庭！運將情緒潰堤：我好渺小

午後變天！冷氣團到中部以北急凍「31℃→9℃」

他到譚德塞IG留言抗議　被私訊回覆網笑翻

更多熱門

相關新聞

為何30歲主婦能當酒店紅牌？名嘴曝原因

為何30歲主婦能當酒店紅牌？名嘴曝原因

新冠肺炎確診第379例確定是台北某知名酒店女公關，其背景被揭露為已婚，但因為她在第一輪疫調時稱自己是家庭主婦，卻被衛生局工作人員察覺不對勁，最後在第二輪時哭著坦承是酒店公關，引發外界高度好奇，為何一位單純的主婦會搖身一變成酒店紅牌。

受疫情影響國際冠軍盃取消

受疫情影響國際冠軍盃取消

阿滴曝光「台灣給世界的公開信」草稿

阿滴曝光「台灣給世界的公開信」草稿

東奧籌委會3800名職員未傳有確診

東奧籌委會3800名職員未傳有確診

阿滴集資破1027萬！　深夜曝最新進度：將買紐時數位版

阿滴集資破1027萬！　深夜曝最新進度：將買紐時數位版

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎批踢踢譚德塞

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

驚！一隻阿圓爆分手傑米鹿　全黑「IG限動」藏玄機

譚德塞言論惹怒台灣！黃暐瀚說話了

長庚女員工騎車撞飛　重砸後車慘死

即／台灣南部海域凌晨6.4地震

懷孕櫃姐連加班7天暴斃！老闆拒負責：不認識她

《夫婦世界》小三私下個性超反差！

女水龍頭式血崩！醫手術11hrs…挖80顆粉肉球「塞爆臉盆」

三井進軍高雄有望　比照台中投資規模！專家直指一區機會高

無視警告　世衛：台灣沒提人傳人

衣索比亞醫：譚德塞發言令我困惑

阿滴曝光「台灣給世界的公開信」草稿

惡男插隊逼賠口罩　女藥師哭著繼續賣

WHO否認台灣曾提人傳人　指揮中心：斷章取義

他突然「腰痠背痛」求醫　醫生一篩查竟確診

爽玩墾丁後發燒！急診醫「1天通報好幾個」：祈禱台灣不會爆

更多

最夯影音

更多
大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底
就是要停！人肉占位遭勸不離開 婦氣pupu秀手機：老公車就在路口

就是要停！人肉占位遭勸不離開 婦氣pupu秀手機：老公車就在路口

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

金芭黎舞小姐被高雄酒店封殺　知情者爆：剩按摩店或遠走高雄

金芭黎舞小姐被高雄酒店封殺　知情者爆：剩按摩店或遠走高雄

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面