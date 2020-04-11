譚德塞IG遭洗板！他留言抗議被「本人私訊回覆」　內容曝光網笑翻

▲譚德塞IG被網友洗板。（圖／記者葉國吏翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞日前在記者會上痛罵台灣長達三分鐘，一番言論引發各界熱議。譚德塞的IG湧入許多網友前去洗版，甚至還有人私訊譚德塞，結果竟然得到回覆，在批踢踢上分享後也引起討論。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）於台灣時間8日晚間11點多在WHO例行記者會上回覆各國記者提問，同時首度「公開點名台灣」，他直言這3個月來對他的人身攻擊都是來自台灣，還被用不雅字眼批評，並強忍情緒回應「我為什麼要在乎」。

請繼續往下閱讀...





▲譚德塞IG被網友洗板。（圖／記者葉國吏翻攝）



譚德塞這段3分鐘批評台灣的言談引起全球討論，不僅Google熱搜出現「Taiwan」關鍵字，各地網友也一起聲援台灣。譚德塞的IG也被網友洗版灌爆。

▲譚德塞私訊批踢踢鄉民朋友。（圖／記者葉國吏翻攝批踢踢）



一位批踢踢鄉民在八卦板發文「譚德塞真的很瞎」，指出他朋友去譚德塞的IG留言，寫下「你說台灣種族歧視？你根本不承認台灣存在」等英文內容，結果竟然在信箱收到譚德塞寫給他的信。譚德塞在私訊中寫下「非常感謝你在我的IG頁面回應，不過我沒有辦法看到所有回應或訊息」等內容。

對此其他鄉民推文說「明顯是罐頭訊息」、「笑死」、「那是系統信啦」、「自動回覆而已吧」。