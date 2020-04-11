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防疫為要！台東林管處森林育樂場域啟動防疫措施　請民眾配合

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▲知本國家森林遊樂區量額溫。（圖台東林管處提供，下同）

知本國家森林遊樂區量額溫。（圖台東林管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

新型冠狀病毒（COVID-19）防疫期間為避免人潮過度聚集，台東林區管理處所屬森林育樂場域起啟動各項防疫措施，請入園、入館的遊客及山友配合。

防疫期間進入知本國家森林遊樂區、大武山生態教育館及嘉明湖國家步道，請配合量測體溫，如額溫高於攝氏37.5度或耳溫高於攝氏38度者，即婉拒入園，另請入園遊客配戴口罩，並保持室內1.5公尺、室外1公尺的安全距離，並請避免群聚交流。

▲知本國家森林遊樂區量額溫。（圖台東林管處提供，下同）

▲▼大武山生態教育館量額溫噴酒精殺菌。

台東林管處表示，為降低感染風險，區內各項設施已加強清潔消毒，販賣部用餐區則加大用餐空間，遊客中心多媒體播放室及展示室，暫不對外開放。大武山生態教育館，除館內多媒體播放室不開放外，館內採取分流的參觀動線，並有入館人數20人限制。

▲知本國家森林遊樂區量額溫。（圖台東林管處提供，下同）

為避免群聚感染，嘉明湖國家步道上「向陽山屋」及「嘉明湖山屋」兩座山屋，自即日起降載1/2入住人數，每座山屋由70人降為35人，先前已申請核准者不受影響，如因疫情關係取消行程，申請退住可全額退費（但不含必要之匯款 手續費）。

▲知本國家森林遊樂區量額溫。（圖台東林管處提供，下同）

▲嘉明湖山屋廁所外清潔消毒。

台東林區管理處呼籲山友於山屋用餐時，應分散用餐時間避免交談，共餐不超過30人，住宿山屋者建議自備餐具、睡袋等登山用品，並請維持個人良好的衛生習慣避免交叉感染的風險。

相關配套措施請留意台東林區管理處最新公告。

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