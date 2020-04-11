▲ 好山好水…這裡沒有酒店和舞廳，台東警：我們加強臨檢小吃部。（圖／台東警分局提供，下同）

記者郭世賢／台東報導

因應中央疫情指揮中心於9日發布指示，「全國之酒店和舞廳停止營業」臺東縣台東警分局9日晚配合縣府主導酒bar、小吃部等防疫宣導後，續於10日晚間，再偕同臺東縣政府相關之經發、衛生及消防等單位，由副分局長林志弘率隊針對轄境台東市區內各「小吃部」營業場所進行例行性的擴大臨檢兼防疫宣導。

台東警分局表示，防疫期間總計臨檢7處小吃部等相關飲酒場所實施臨檢，同時也針對相關業者及店內消費民眾進行防疫宣導，倘在屬密閉空間之室內飲酒、唱歌消費時，均能至少保持1.5公尺以上安全社交距離，並同時作做好消毒、清潔動作，且配合戴口罩、勤洗手等相關防疫措施。

▲ 台東警：我們加強臨檢小吃部！

台東警分局呼籲業者，應對上門消費的客人進行量測體溫，婉拒有上呼吸道感染症狀的顧客，並對於店內定期消毒及清潔，在必要時也可以配合政府政策，暫時停止營業。

此外，現場執勤員警也針對在場的消費者逐一以MPolice清查身分，以確保沒有「居家隔離」或「居家檢疫」的民眾恣意違反規定地「趴趴走」，確保防疫工作滴水不漏。

台東警副分局長林志弘再次呼籲，現在是國內防疫之關鍵時刻，提醒民眾應避免涉足人潮聚集、密閉空間及易造成群聚感染的營業場所，以降低遭到感染的風險。

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