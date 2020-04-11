德國重症小鎮「15％人口驚現抗體」　強生提群體免疫…竟默默奏效！

▲德國岡格爾特鎮為該國疫情爆發點。（圖／路透社）



記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在歐洲疫情嚴峻，尤其英國死亡率幾乎居於之冠，英國首相強生日前提出「群體免疫」遭到各界砲轟，然而德國科學家9日卻發表研究報告指出，德國一處重疫區有15％的感染者出現抗體，可能將真的出現「群體免疫」的狀況。

綜合外媒報導，德國截至11日確診人數達到122171人、死亡病例2767人。德國小鎮岡格爾特（Gangelt）更是被認為是重疫區，因為它是德國第一個疫情爆發的中心，2月份曾經舉辦的上千人的嘉年華，最後淪為病毒溫床。面對確診人數不斷上升的情況下病毒學家施特列克（Heindrik Streek）對該城鎮約500名民眾抽樣篩檢，發現約有15％的人感染且出現抗體，死亡率為0.37％。

過去英國首相強生在提出「群體免疫」的概念時，遭到抨擊罔顧人命，因為研究指出只要有60％的人口感染時，就會產生抗體，病毒會消失，但換算卻是4000萬英國人受到感染，且無法精準預測死亡率。就在德國岡格爾特鎮出現這樣的數據後，專家也表示，並不能代表歐洲的疫情狀態，且「持續的公共衛生、生活限制是很重要的」，但確實有機會可以逐步解除限制。

德國總理梅克爾日前表示，因為德國嚴格限制社交距離，讓疫情狀況趨緩，有望在復活節後慢慢放寬限制，但國家尚未呈現安全的狀態，若急於放寬很可能導致出現再次爆發。