新冠肺炎超狡詐！研究：至少變異3型　「B型最毒」中、英、德、法全同一款

▲新冠病毒變異成多種，讓醫學單位相當頭痛。（圖／路透社）

文／中央社

（中央社倫敦10日綜合外電報導）最新研究發現，新冠病毒疾病在中國爆發後蔓延全球，最早傳染給人類的病毒已變異成3種不同，但密切相關的類型。其中從最原始A型變異而來的B型，成了中國最常見類型。

英國「每日郵報」（Daily Mail）網站報導，劍橋大學的研究分析顯示，最早從蝙蝠透過中間宿主穿山甲傳染到人類身上的A型病毒在中國其實並不是最常見的型態，反而是從A型變異而來的B型，在耶誕夜之際就已經開始傳播。

結果顯示，澳洲和美國疫情以A型為主。2/3的美國病患樣本是A型，但大多是西岸病例。東岸的紐約則非如此。福斯特博士（Dr Peter Forster）和研究團隊發現，英國大多是B型，病患檢測樣本中有3/4是B型。瑞士、德國、法國、比利時和荷蘭也以B型為多。

另一個病毒變異是C型，C型從B型演變而來，透過新加坡，傳播到歐洲。造成這波疫情的冠狀病毒正式名稱為SARS-CoV-2。科學家認為SARS-CoV-2為了適應人類不同的免疫系統，持續不斷變異。

佛斯特博士經過同儕審查的研究之前僅追蹤全球160名病患，包括不少歐美的首批確診病例，利用研究史前人類遷徙足跡的方法來追蹤SARS-CoV-2病毒傳播。

這項研究的樣本數在3月底已擴大至1000多例，以提供更明確的樣貌。但尚未經過同儕審查。之前發表在「國家科學院學報」（PNAS）較少樣本數的研究顯示，C型在歐洲最常見。

但擴大樣本數後的最新研究顯示，B型在歐洲傳播速度更快，31個瑞士病患的樣本中，有30個是B型。此外，另外兩項基因研究顯示，美國紐約疫情是從歐洲傳播而來，並顯示2月中病毒就開始傳染，比紐約市首宗確診病例早好幾週。

西奈山伊坎醫學院（Icahn School of Medicine at Mount Sinai NYU）研究數千個2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病患檢測樣本的DNA發現，來自歐洲的旅客將病毒帶到紐約。

不過，他們也發現華盛頓州的病毒株來自中國，這點和劍橋大學福斯特博士與他團隊的研究相符。佛斯特表示，A型在中國境內變異成為B型，C型則是B型的女兒，是在中國境外變異。

佛斯特表示，研究人員對於B型如何取代它的前輩A型成為中國最常見的病毒型態，完全沒有頭緒。不過，這個問題終有一天會解答。