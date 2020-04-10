雲林大德工商與中華科大航空學院合作　「無人機人才中心」揭牌

▲現場無人機飛航展示，科技防疫無人機具多功能用途包含，噴灑作業、緊急物資運送、即刻救援等多元任務。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

大德工商107學年度成立飛機修護科，培育航空產業飛機修護人才，相關遙控無人機理論、發展等課程亦為飛機修護科學生修習的課程。大德工商與中華科技大學航空學院合作，成立「無人機人才培育中心」，10日於大德工商飛機修護科二館舉行揭牌儀式，展開雲林航空發展新紀元。

因應遙控無人機活動漸增，為明確相關管理方式，交通部及民用航空局融合公共安全、社會秩序、飛航安全並兼顧產業發展，於「民用航空法」中增訂遙控無人機專章及相關法規命令修法。大德工商有有鑒於無人機科技應用發展及交通部訂定無人機操作必須考照之規定，與中華科技大學航空學院合作，成立「無人機人才培育中心」，培訓遙控無人機飛行操作及設計維修人才。

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▲「無人機人才培育中心」4月10日上午由雲林縣長張麗善、教育處長邱孝文、大德工商校長、中華科大副校長及台灣福爾摩沙無人飛行器協會代表等人，共同舉行揭牌儀式。（圖／記者蔡佩旻攝）

4月10日上午於大德工商飛機修護科二館舉行揭牌儀式，雲林縣長張麗善、教育處長邱孝文、大德工商校長、中華科大副校長及台灣福爾摩沙無人飛行器協會代表等人，共同揭開雲林航空發展新紀元。中華科技大學航空學院是國內培育航空人才知名的學府之一，歷史悠久且彙集國內航空界的菁英授課，已為我國培育出相當多人才加入航空產業工作。

雲林縣長張麗善表示，科技防疫無人機具多功能用途包含，噴灑作業、緊急物資運送、即刻救援等多元任務，在雲林首先能成立『無人機人才培育中心』，除人才培育教育訓練課程外，一併推廣交通部民航局-無人機專章法規相關無人飛機考照教育訓練課程，未來在雲林縣大力推廣無人機防疫機制及農噴植保作業上，將成為航空科技的全國性指標。

▲大德工商校長、中華科大副校長及台灣福爾摩沙無人飛行器協會代表，展示合約共同揭開雲林航空發展新紀元。（圖／記者蔡佩旻攝）

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