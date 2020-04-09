酒店舞廳全面暫停營業　雲林縣警局長帶隊清查轄內業者

▲斗六警分長符基強晚間規劃執行專案勤務，親帶隊針對符合停業營業處所請渠即刻停業外，另針對轄區多家各類娛樂場所進行勸導並宣導防疫措施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央流行疫情指揮中心今（9）日下午在記者會中宣布，為維護民眾健康，自即日起，全台灣酒店和舞廳全面暫停營業，何時可恢復營運將視疫情發展決定。警政署亦求所屬各單即日開始配合實施八大營業場所停業清查，雲林縣警察局長顏旺盛重視，晚間一一針對轄內相關營業場所由各警分局長帶隊落實勤務執行。

因應中央流行疫情指揮中心預防疫情擴散，今日宣布酒店、舞廳暫停營業。雲林縣警察局長顏旺盛親自帶隊，與虎尾警分局前往轄區內視察酒店、夜店等娛樂營業場所，落實勤務執行，杜絕業者心存僥倖規避，呼籲業者能共體時艱、配合相關防疫措施，勿讓防疫產生破口，確保國人的健康平安。

斗六警分局長符基強亦於晚間規劃執行專案勤務，第一階段與雲林縣政府衛生局 、建設處 、消防等單位聯合共同稽查，針對符合停業營業處所請渠即刻停業外，並另針對轄區多家各類娛樂場所進行勸導並利用機會宣導相關防疫措施。

雲林縣警察局局長顏旺盛表示，目前是國內防疫關鍵時期，請店家業者配合自主性停止營業，並再次呼籲共體時艱，大家配合相關疫情措施，以降低感染風險。

▲雲林縣警察局長顏旺盛重視防疫，與虎尾警分局警員前往轄區內視察酒店、夜店等娛樂營業場所，落實勤務執行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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