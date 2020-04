美軍再砸25億採購黃貂魚無人機　解放大黃蜂加入打擊任務

▲波音MQ-25。(圖/翻攝U.S. Military Forum推特)

記者楊庭蒝/綜合報導

美國五角大廈在2日宣布,海軍將砸下8470萬美元(約新台幣25億元)向波音採購3架MQ-25A「黃貂魚」艦載無人空中加油機,預計在2024年8月交付,大大提升美軍戰機的續戰能力,也進一步推動了無人機在軍事領域發展。

波音公司在2018年贏得競標,與美國海軍簽署了價值8.05億美元的研製合約,其中將交付4架MQ-25A黃貂魚艦載無人空中加油機,預計將在2021年完成全部飛行測試,並在2024年前達到初始作戰能力。這次五角大廈修改合約再次採購3架,凸顯了美軍對於無人機在未來軍事領域的重視。

在MQ-25A黃貂魚艦載無人空中加油機正式服役後,有望在500海里內範圍內提供高達15,000磅(約6.8噸)的燃料,使艦載F-35C戰機和F/A-18超級大黃蜂的攻擊範圍擴增一倍,能夠大幅提升航母艦載機的攻擊爆發力,同時讓原本肩負加油任務的部分F/A-18超級大黃蜂戰機可以解放戰鬥力,加入打擊任務中。

US Navy awards Boeing $84.7m for three more MQ-25A unmanned refuelling tankers | News | Flight Global https://t.co/6ITJYJLfih