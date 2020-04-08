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美軍再砸25億採購黃貂魚無人機　解放大黃蜂加入打擊任務

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▲▼波音MQ-25。（圖／翻攝U.S. Military Forum推特）

▲波音MQ-25。（圖／翻攝U.S. Military Forum推特）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國五角大廈在2日宣布，海軍將砸下8470萬美元（約新台幣25億元）向波音採購3架MQ-25A「黃貂魚」艦載無人空中加油機，預計在2024年8月交付，大大提升美軍戰機的續戰能力，也進一步推動了無人機在軍事領域發展。

波音公司在2018年贏得競標，與美國海軍簽署了價值8.05億美元的研製合約，其中將交付4架MQ-25A黃貂魚艦載無人空中加油機，預計將在2021年完成全部飛行測試，並在2024年前達到初始作戰能力。這次五角大廈修改合約再次採購3架，凸顯了美軍對於無人機在未來軍事領域的重視。

在MQ-25A黃貂魚艦載無人空中加油機正式服役後，有望在500海里內範圍內提供高達15,000磅（約6.8噸）的燃料，使艦載F-35C戰機和F/A-18超級大黃蜂的攻擊範圍擴增一倍，能夠大幅提升航母艦載機的攻擊爆發力，同時讓原本肩負加油任務的部分F/A-18超級大黃蜂戰機可以解放戰鬥力，加入打擊任務中。

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