舞廳、酒店暫停營業首日　雲林警方大動作臨檢KTV、小吃部

▲中央流行疫情指揮中心昨宣布全台酒店和舞廳全面暫停營業，雲林有未受規範業者自主停業，員工已到班只能休息滑手機。（圖／警方提供）



記者蔡佩旻／雲林報導

中央流行疫情指揮中心昨日宣布，全台灣酒店和舞廳全面暫停營業，國內娛樂業者均予以配合，更有未受限類性質夜店自主不營業的情況。雲林縣警察局長顏旺盛於9日晚上率縣府建設處、衛生局及消防局聯合稽查小組共同視察縣轄內特種營業處所營業情形，包括列管中的歌舞會館都已配合防疫政策暫停營業。

雲林縣警方9日晚間由警察局長顏旺盛自8點起，先後到虎尾分局轄區時尚酒館、小吃部等處徹夜視察，此次專案計出動警力數130人次，共臨檢40處所，目前列管酒店和舞廳各1處，其中舞廳已配合政府防疫停業中，另1處酒店則早已無營業狀態，其中經警方柔性勸導配合防疫，有22家已暫停營業。

▲雲林縣警局重視防疫，各分局前往轄區內視察KTV、夜店等娛樂營業場所，落實勤務執行。（圖／警方提供）

警方接續針對相關消費營業場所執行臨檢宣導，加強轄內大型KTV等公眾出入場所臨檢，以M-Police行動電腦盤查過濾進入場所之人員，並視治安狀況及店家自主管理情形。未列管夜店業者向警方表示，將配合政府防疫政策，針對場所加強消毒，並勸導消費者佩戴口罩及保持社交距離。

▲雲林縣警局各分局執行專案勤務，針對符合停業營業處所請渠即刻停業外，另針對轄區多家各類娛樂場所進行勸導並宣導防疫措施。（圖／警方提供）

雲林縣警察局表示，酒店或舞廳如不配合停業，可依紓困振興特別條例第16條第3項規定，違反中央流行疫情指揮中心指揮官依第7條規定實施之應變處置或措施，由主管機關開罰，呼籲業者切勿心存僥倖、以身試法。

▲雲林縣警局重視防疫，各分局前往轄區內視察KTV、夜店等娛樂營業場所，落實勤務執行。（圖／警方提供）

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