救災利器！台中消防局12人考上高級操作執照　將添購3架無人機

▲海龍機能型義消人員何威泓練習操作無人機。（圖／台中市消防局提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市消防局利用遙控無人機協助救災空拍已行之有年，這次因應民航局無人機專法將在3月31日上路，警消、義消和民間救難人員10多人利用下班相約集訓，其中有學員身體不適，不願住院，靠止痛藥支撐繼續練習，所幸其中有12人順利取得高級專業操作證（Ia2,G3），消防局今年要增購3架無人機，將為救災添加利器。

消防人員張志發說，對大多數經常操作遙控無人機的人來說，術科測驗只要勤加練習，應能有相當把握，反而是學科測驗，因為需要閱讀大量資料，包含牛頓運動定律、氣象學、緊急處置與飛行決策等，必須要先找回學生時代的K書精神，才能真正理解書本中的專業學識。

10多人每天傍晚下班後，相約到大里溪河堤旁自製模擬測驗場地反覆不斷的練習，並相互提點指正，將每個動作跟角度調整到完美，閒暇之餘不忘研讀手邊的學科指南，無懼河邊蚊蟲的叮咬，只為順利通過遙控無人機學、術科測驗，考取專業操作證，在救災工作上盡一份心力。

山海屯機能型義消分隊長賴文清在術科測驗前一週身體微恙，自認練習時間不足，不想住院治療，而是藉由止痛藥硬撐，一旁訓練伙伴發現賴的神情有異，細問後得知狀況，要求立刻就醫，然而心繫考試的賴文清經過幾天的治療後，隨即快速辦理出院，帶著無人機再度奔往訓練場地集訓，最終也順利通過術科測驗，拚戰精神令人為之動容。

消防局長曾進財表示，隨著生活科技日新月異，消防人員的救災工具也必須跟著不斷創新求變，才能跟上時代潮流。

這次考取高級專業操作證的12人當中，包含警消人員3名、義消人員及民間救難團體9名，都是消防局現階段空拍主力成員，而今年也會增購3架新型無人機，持續強化台中消防空戰實力。

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