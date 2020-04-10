新冠肺炎382人確診　「新增11人解隔離」總人數達91人！

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎增至382人確診，新增1人死亡，總死亡人數達6人，但也新增11人解隔離，總人數達91人，其餘病患持續住院中。有關3月29日及30日定點返台專案航班共367名湖北返台民眾，健康情形良好，持續於集中檢疫所進行密切健康監測。

指揮中心指出，全球累計1,548,560例確診，分布於183個國家/地區；病例數以美國461,437例、西班牙152,446例、義大利143,626例、德國108,202例及法國86,334例為多；病例中94,397例死亡，以義大利18,279例、美國16,478例、西班牙15,238例、法國12,210例及英國7,978例為多。

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指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲0410新增確診2案例。（圖／截自中央流行醫情指揮中心）