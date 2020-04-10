東華大學為「避免群聚」宣布禁酒　學生痛批：邏輯謬誤

圖、文／鏡週刊

近日疫情緊張，各大校園嚴陣以待，台師大因為出現兩名學生確診，已經宣布全校停課或遠距教學。位於花蓮的東華大學日前召開行政會議，席間校長致詞時，先是對學生飲酒不當事件，要求學務處訂定「教學行政區不得有含酒精飲料進入」的規定，還說防疫期間，為了避免學生群聚感染，要求校內餐廳和超商，不得販售含酒精性飲料。

東華大學學生會9日在臉書發表聲明，表示8日收到校方來公文，通知全校禁止販售酒精飲品，接著在傍晚5時起，校內的全家超商也貼上公告，並同時將酒精飲品全面下架。

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學生會指出，委外廠商委員會本學年根本沒有開會，學生代表沒有參與相關事務的討論，根本是被動告知，校方只因為校長趙涵捷在本月1日的行政會議中，用「致詞」的方式宣布禁酒規定，竟然就變成了「執行決議」，讓他們直呼不可思議。

此外，校長以「防疫期間避免群聚」的理由，要求商家不得賣酒，讓學生會認為這樣的邏輯實在是謬誤，因為就算沒有賣酒，校園內還是有很多群聚的行為。若是有學生不當飲酒，身為教育單位的校方應該要「輔導學生理性飲酒」，而非全面禁止賣酒，痛批校方此舉「怠惰於教育、也承認自己無能管理。」因為校內不賣，學生離開校園，仍有許多機會接觸到酒精飲料。

東華大學學生會呼籲校方，撤回禁酒決定，同時要求有關學生事務之會議應讓學生代表出席，未來相關的議案必須由所屬委員會來討論，強調東華大學的自由與民主為大學自治的楷模，「本會無法接受東華校方開民主倒車之情況，期望能盡快取回學生之權益。」

禁酒事件也在臉書「黑特東華 NDHU Hate」引發正反兩派激烈討論，有學生認為，校方會祭出禁酒的決定，還有一個原因是因為有同學在校內喝酒，導致在教學區出現吵鬧和混亂的情況，學生應該要自己思考規範自己的行為，不要影響他人，但也有許多學生贊同學生會的看法，表示校方應該是要針對學生的個人行為去規範，而不是因為有害群之馬，出現混亂的行為，就全部一律禁止，這樣反而會影響到更多人的權益。

●提醒您：飲酒過量，有害健康。



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