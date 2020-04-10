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口罩開單喊價：三盒特價1000！　16人急匯款給「藍可欣」才知遭詐

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記者許宥孺、翁進忠／高雄報導

新冠肺炎疫情影響至今已4個多月，口罩瞬間成為全民必需品，沒想到卻讓嫌犯將歪腦筋動到口罩上，利用帳號署名「藍可欣」在臉書上販售醫療口罩，並開價「三盒1000元」吸引民眾購買，沒想到匯款之後卻沒有收到口罩，才知道自己遇上詐騙。高雄市刑大接獲報案後，分別在高雄、彰化逮捕4名嫌犯，全案共有16人受害，全案依詐欺罪嫌移送地檢署偵辦。

▲高雄市刑大破獲2起口罩網路詐騙案。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市刑大查獲2起口罩網路詐騙案。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市刑大破獲2起口罩網路詐騙案。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲嫌犯透過臉書帳號在臉書販售口罩。（圖／記者許宥孺翻攝）

嫌犯透過「藍可欣」臉書帳號在口罩買賣社團貼文，以一盒50入、三盒1000元的價格吸引民眾購買，備註口罩產地來自台灣，且為醫療等級口罩，交易方式一律使用匯款，並在3月23日統一出貨。不少買家私訓詢問，並依照嫌犯指示進行匯款，沒想到事後卻沒有收到口罩，也聯繫不到「藍可欣」，才知道自己遭到詐騙上當，憤而報警。

▲高雄市刑大破獲2起口罩網路詐騙案。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲嫌犯透過臉書帳號在臉書販售口罩。（圖／記者許宥孺翻攝）

經過調閱、分析網路詐騙資料，高雄市刑大鎖定李姓等4名嫌犯，於8、9日在高雄市小港區以及彰化縣北斗鎮等地將4名嫌犯查獲到案，同時現場也查獲作案手機3支。

▲高雄市刑大偵五隊長黃國書。（圖／記者翁進忠攝）

▲高雄市刑大偵五隊長黃國書。（圖／記者翁進忠攝）

高雄市刑大偵五隊長黃國書指出，調查網路販賣口罩詐騙案中，發現詐騙集團多利用先前取得的人頭金融帳戶，提供給買家匯款，後續再編織各種理由聲稱無法如期出貨，並且封鎖買家臉書，被害人才知自己遭到詐騙。

▲高雄市刑大破獲2起口罩網路詐騙案。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市刑大查獲2起口罩網路詐騙案。（圖／記者許宥孺翻攝）

黃國書表示，近日2起口罩詐騙案共有16人受害，詐騙獲利金額達5萬6000元，全案依涉嫌詐欺罪移送高雄地檢署、橋頭地檢署偵辦，並持續清查擴大偵辦。

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