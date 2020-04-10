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收入歸零⋯貸款還要先繳半年利息！5萬名租賃車司機「活不下去」

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▲▼小客車租賃業者怒吼活不下去。（圖／記者李宜秦攝）

▲小客車租賃業者怒吼活不下去。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，觀光運輸業大受打擊。小客車租賃業者今（10）日至交通部抗議，小客車租賃業自救會副會長李柏穎表示，交通部聲稱可以展延融資貸款繳納時間，但司機卻收到銀行要求「一次償還6個月的利息」，才可展延繳納，且租賃業不像計程車，不能在路上隨機接客，直言「收入歸零，要活不下去了」。

交通部針對小客車租賃業推出多項補助，包括2020汽燃費、牌照稅由交通部幫忙繳納一半費用；人才培育訓練每月最多可領18960元；融資貸款展延最長一年，另補貼展延利息。

請繼續往下閱讀...

公路總局表示，109年春季汽燃費總計已補貼約4.5億；另遊覽車客運業營業車輛之汽燃費，前自108年10月起已免徵至109年9月，109年春季汽燃費已免徵約1.1億元；109年上期牌照稅總計已補貼2.72億元。

▲▼小客車租賃業者怒吼活不下去。（圖／記者李宜秦攝）

▲司機孫永興表示，交通部補貼不足「快餓死」。（圖／記者李宜秦攝）

今日有小客車租賃業至交通部抗議，租賃車司機孫永興表示，補助只有補貼汽燃稅，相比計程車、遊覽車還有補貼油料或薪資補償，小客車什麼都沒有，全台5萬名從業人員「根本快要餓死」。

李柏穎指出，還有融資公司要求業者先行繳納半年的融資利息，才可展延還款時間，他表示，就已經沒錢繳費，怎麼還會有辦法負擔利息？加上租賃車與計程車不同，不能在路上隨機攬客，現階段收入真的是直接歸零，怒吼「一輛租賃車等於一個家庭，沒錢還收利息是要叫我們去死？」

▲▼小客車租賃業者怒吼活不下去。（圖／記者李宜秦攝）

▲小客車租賃業自救會副會長李柏穎。（圖／記者李宜秦攝）

對此，公路總局表示，有掌握到業者與融資公司之間有些問題，目前已有介入處理，協調融資公司將利息分期，不要讓業者一次繳納，至於薪資補貼部分，交通部有納入考量，會再評估是否比照辦理補貼。

公路總局表示，在運輸業人才培訓部分，已核定81案，共計可供10,676位從業人員參訓，總計可核給參訓人員之轉型培訓費至少達6,930萬元。融資展延補貼部分，已有105家業者、共計785輛車輛已與融資公司完成協商。防疫物資費用補貼部分，自4月1日起開始受理申請，截至4月9日止，受理申請業者計有73家，已核撥28家，撥付金額計51.3萬元。

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