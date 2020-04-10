　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉縣警防疫聯合查緝　4小時臨檢特種營業場所89家　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲嘉義縣警察局會同經發處、衛生局及消防局加強勸導轄內特定營業場所自主停(歇)業。（圖／嘉義縣警察局提供）

▲嘉義縣警察局會同經發處、衛生局及消防局加強勸導轄內特定營業場所自主停(歇)業狀況。（圖／嘉義縣警察局提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

中央流行疫情指揮中心宣布，為維護民眾健康，即日起，酒店和舞廳應全面暫停營業。9日由嘉義縣警察局局長廖宗山全程督導各分局執行臨檢，另警察局會同嘉義縣政府經發處、衛生局與消防局等單位，針對轄內特種營業場所實施聯合稽查並勸導業者能自主停(歇)業，共體時艱及配合相關防疫措施，應避免涉足人潮聚集、易造成群聚感染的營業場所，也規勸業者要落實消毒工作，對於出入消費者應確實量測體溫，避免群聚感染，警察人員亦以M-police逐一查詢坐檯陪侍女子及消費客人身分。

▲嘉義縣警察局會同經發處、衛生局及消防局加強勸導轄內特定營業場所自主停(歇)業。（圖／嘉義縣警察局提供）

嘉義縣轄內雖然較單純，無酒店和舞廳等大型娯樂場所，但鑑於特種行業場所易淪為傳染溫床，惟有消費客人及陪侍女子保持社交距離，才能避免成為防疫破口。

▲嘉義縣警察局會同經發處、衛生局及消防局加強勸導轄內特定營業場所自主停(歇)業。（圖／嘉義縣警察局提供）

為配合政府防疫政策，內政部警政署9日通令各縣市警察局，配合縣市主管機關實施舞廳、酒店等特種營業場所停(歇)業清查及臨檢作為。

嘉義縣警察局律定各分局分局長規劃帶班，特別於4月9日18至22時配合縣政府實施聯合稽查並針對轄內大型視聽歌唱（KTV、歌友會）及小吃部等有女陪侍場所加強臨檢，規勸業者，為避免疫情擴大，宜主動停止營業或暫時歇業，俟疫情平穩後再行營業，總計臨檢特種營業場所89家，已自主停(歇)業13家，經勸導自10日起將自主停(歇)業約11家。

►有75%酒精，必備必買必囤！！

ET快訊
確診女公關潔西超辣出場照瘋傳！網一比對驚「是子涵」..本尊回
小玉嫌母奶噁心下場慘爆！廠商火大硬起來提告要求下架影片
獨／護國舞小姐現況曝！「慘遭全高雄封殺」酒店群組罵翻..只剩
共機又來！轟6、殲11繞巴士海峽進西太平洋　國防部戰機升空戒
大陸網軍「裝台灣人」嗆譚德塞幕後關鍵曝！雙面臥底狂發「模板」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

確保防疫零破口　嘉市警稽查轄內酒店舞廳

嘉縣警防疫聯合查緝　4小時臨檢特種營業場所89家　

防疫社交距離影片有亮點　王惠美示範演給大家看

屏東監理站助車主安心防疫　監理業務得展延辦理

屏東南州夫妻種苦瓜　消費者很青睞！他們樂在其中

台南安平郵局重建應加緊腳步　李啟維：安平鄉親心聲請重視

推安心假期　花蓮度假酒店特製有機茶樹精油消毒液

屏東縣防疫大動員　撒警網臨檢密閉式公共場所

麵麵俱到讓國際交流不中斷　黃偉哲以台南好麵跨國送暖

影／桃市府聯合稽查酒店、舞廳共94家　業者全都已關門停業

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

譚德塞嗆川普別把病毒政治化「如果你不想看到更多屍袋」

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

盜版網pttplay、小鴨影音關了　網頁打開全白：後會有期

美國音樂家創作「他*的待在家」　超洗腦旋律網笑：聽完不出門了

胖橘貓「捧10kg油肚理毛」舔不到 無助望遠方...爸嘆：牠有在減肥了

確保防疫零破口　嘉市警稽查轄內酒店舞廳

嘉縣警防疫聯合查緝　4小時臨檢特種營業場所89家　

防疫社交距離影片有亮點　王惠美示範演給大家看

屏東監理站助車主安心防疫　監理業務得展延辦理

屏東南州夫妻種苦瓜　消費者很青睞！他們樂在其中

台南安平郵局重建應加緊腳步　李啟維：安平鄉親心聲請重視

推安心假期　花蓮度假酒店特製有機茶樹精油消毒液

屏東縣防疫大動員　撒警網臨檢密閉式公共場所

麵麵俱到讓國際交流不中斷　黃偉哲以台南好麵跨國送暖

影／桃市府聯合稽查酒店、舞廳共94家　業者全都已關門停業

快訊／不甩中央！日本愛知縣自行發布緊急狀態

盜版影音網站陸續關站　本土合法OTT業者流量增長35%

NBA 將在15日照常發薪！5月恐開始扣薪　ESPN記者爆可能取消賽季被罵翻

《戰艦世界：傳奇》發表 2.2 版本更新　搶先體驗俄羅斯主力艦

房子傳來悽慘哀嚎聲...鄰居嚇壞打給屋主　他進門見「花式綁腿」笑噴

全台最強人妻「1人掃光全台八大」　酒店系鄉民細曝小姐生態！都有一個相似背景

出國禁令持續！華航長榮「退改票最新辦法」出爐　5月機票免費退

LIVE／薪資補助救民生！「紓困陳時中」記者會聚焦服務業協助

繼Google Meet之後　Hangouts Chat改名為Google Chat

Lexus LC雙門跑車改款亮相　減輕簧下重量、精進操控優美不變！

地方熱門新聞

台南市傳托育人員不當照顧幼兒開罰6萬元

影／桃市聯合稽查酒店、舞廳 業者全關門停業

白河、新化、善化警分局宣導社交安全距離

嘉檢解剖死者發現肺部異常　檢體送驗陰性

「木博喵」帶路　大溪木博館5週年慶

國際交流不中斷黃偉哲以台南好麵跨國送暖

中油工作船傷藻礁　環團將提刑事告發

屏東縣防疫大動員　撒警網臨檢公共場所

大樓庭院有陰宅　清明外人來掃墓

推安心假期　度假酒店特製有機茶樹精油消毒液

南州苦瓜夫妻　樂在其中

老師打斷女兒手　彰教育處啟動調查

台南安平郵局重建應加緊腳步

中央宣布酒店舞廳暫停營業黃偉哲支持

更多熱門

相關新聞

舞廳酒店暫停夜首日　雲林警方大動作臨檢夜店

舞廳酒店暫停夜首日　雲林警方大動作臨檢夜店

中央流行疫情指揮中心昨日宣布，全台灣酒店和舞廳全面暫停營業，國內娛樂業者均予以配合，更有未受限類性質夜店自主不營業的情況。雲林縣警察局長顏旺盛於9日晚上率縣府建設處、衛生局及消防局聯合稽查小組共同視察縣轄內特種營業處所營業情形，包括列管中的歌舞會館都已配合防疫政策暫停營業。

屏東縣防疫大動員　撒警網臨檢公共場所

屏東縣防疫大動員　撒警網臨檢公共場所

全台酒店舞廳今晚大稽查！業者其實鬆了一口氣

全台酒店舞廳今晚大稽查！業者其實鬆了一口氣

台中8大娛樂場所採實名制！高雄暫不跟進

台中8大娛樂場所採實名制！高雄暫不跟進

安平警強化特種行業守望查緝檢疫對象

安平警強化特種行業守望查緝檢疫對象

關鍵字：

防疫查緝特種行業臨檢

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案379「主婦變紅牌」 　確診女公關的難言之隱曝

「台灣人乞求譚德塞原諒」！推特文狂洗…點進傻了

4分鐘嗆爆譚德塞！林薇超狂背景曝光

譚德塞罵台灣　日本網友反應曝光

日本妹在台買嘸口罩淚崩　「逆轉結局」登上日媒

譚德塞指控「種族歧視」獲非洲各國力挺

譚德塞自嗨！飆罵完台灣　一天推文32次

留英女孩4分鐘公開信　要求譚德塞道歉

人妻懷胎8個月肚裡突然沒動靜　醫生一查驚呆了！

《夫婦世界》金喜愛結婚24年　夫身價6億

張雅琴「9分鐘超狂全英文」嗆爆譚德塞！整場金句連發

240家藥局申請「退出口罩實名制」　陳時中回應了！

全台酒店停業　夜店大亨妻不捨「是否不公平」

譚德塞轟：台灣霸凌我　竟爆出「大陸網軍」冒充

小玉IG連發3影片「想跟大家說聲對…」秒卡！網友更怒：就是故意

更多

最夯影音

更多
譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉
紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面