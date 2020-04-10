嘉縣警防疫聯合查緝　4小時臨檢特種營業場所89家　

▲嘉義縣警察局會同經發處、衛生局及消防局加強勸導轄內特定營業場所自主停(歇)業狀況。（圖／嘉義縣警察局提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

中央流行疫情指揮中心宣布，為維護民眾健康，即日起，酒店和舞廳應全面暫停營業。9日由嘉義縣警察局局長廖宗山全程督導各分局執行臨檢，另警察局會同嘉義縣政府經發處、衛生局與消防局等單位，針對轄內特種營業場所實施聯合稽查並勸導業者能自主停(歇)業，共體時艱及配合相關防疫措施，應避免涉足人潮聚集、易造成群聚感染的營業場所，也規勸業者要落實消毒工作，對於出入消費者應確實量測體溫，避免群聚感染，警察人員亦以M-police逐一查詢坐檯陪侍女子及消費客人身分。

嘉義縣轄內雖然較單純，無酒店和舞廳等大型娯樂場所，但鑑於特種行業場所易淪為傳染溫床，惟有消費客人及陪侍女子保持社交距離，才能避免成為防疫破口。

為配合政府防疫政策，內政部警政署9日通令各縣市警察局，配合縣市主管機關實施舞廳、酒店等特種營業場所停(歇)業清查及臨檢作為。

嘉義縣警察局律定各分局分局長規劃帶班，特別於4月9日18至22時配合縣政府實施聯合稽查並針對轄內大型視聽歌唱（KTV、歌友會）及小吃部等有女陪侍場所加強臨檢，規勸業者，為避免疫情擴大，宜主動停止營業或暫時歇業，俟疫情平穩後再行營業，總計臨檢特種營業場所89家，已自主停(歇)業13家，經勸導自10日起將自主停(歇)業約11家。

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