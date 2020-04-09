台中八大娛樂場所採實名制　高雄「暫不跟進」另外用這招…

▲中央流行疫情指揮中心宣布，即日起酒店、舞廳全面停止營業。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

中央流行疫情指揮中心9日宣布，即日起酒店、舞廳全面停止營業，而台中市防疫作為再加碼，市長盧秀燕宣布八大娛樂場所進場採取「實名制」，對此，高雄市衛生局表示：「暫不跟進實名制，但會加強聯合稽查。」

▲台北市酒店女公關確診，現場進行消毒。（圖／記者邱中岳攝）

北部一名酒店女公關傳出確診新冠肺炎，震撼酒店圈，為維護民眾健康，指揮中心宣布，即日起酒店和舞廳全面停止營業，呼籲業者能共體時艱、配合相關防疫措施，並且各縣市相關單位共同稽查轄區酒店、舞廳是否遵守規定。

台中市長盧秀燕受訪時表示，台中十大特種行業除了中央公布的酒店、舞廳停業外，其他娛樂場所則採取「實名制」進場消費。十大行業包括視聽歌唱業、三溫暖業、酒家業、酒吧業、舞廳業、舞場業、特種咖啡茶室業、飲酒業、夜店業、電子遊戲業。

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎。（圖／記者吳奕靖攝）

至於高雄市是否跟進？高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，高雄和台中狀況不同，還是得在應變會議中討論再決定，因此，「暫時不會跟進，但會不定期進行聯合稽查，包括確認居家檢疫、居家隔離對象是否趴趴走」。

雖然高雄市暫時不會跟進特種行業入場實名制，但是潘炤穎表示：「會持續輔導稽查，進場量體溫、登記資料，確實掌握進場消費者必要個資」。